Kadraj Galeri Kadraj İkon Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen binlerce aday için kritik bir haftaya girildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve daha birçok önemli kurum, toplamda 1118 memur ve sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuruların büyük bir çoğunluğunun 4-7 Kasım 2025 tarihleri arasında sona ereceği duyurulurken, adayların süre kısıtlamasına karşı hızlı hareket etmesi gerekiyor! Peki Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları nedir? İşte tüm kurumların alım takvimleri ve başvuru kılavuzları...

Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:33
Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar için Kasım ayının ilk haftası, adeta bir "son şans" dönemi. Toplamda 1118 kişilik memur ve sözleşmeli personel kadrosu açan Jandarma Genel Komutanlığı, Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta olmak üzere birçok kurum, başvuruları kapatmaya hazırlanıyor. Adayların, ilanlarda belirtilen KPSS puan türleri ve taban puan şartlarını dikkatle inceleyerek son başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. Jandarma ve MSB'nin çeşitli kadrolar için yaptığı alımlar ile TÜİK'in uzman kadroları, binlerce gencin hayallerini süslüyor.

KPSSsiz kızılay personel alımı başladı: Lisans ve ön lisans mezunları için Kasım fırsatı
KPSS'siz kızılay personel alımı başladı: Lisans ve ön lisans mezunları için Kasım fırsatı
33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...
33 FARKLI KURUM 350 MEMUR ALACAK! 1-30 Kasım kamu personel alımı ilanları listelendi: SGK, Jandarma, İŞKUR, EGM, MSB, TÜİK...

Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

ACİL EYLEM: BAŞVURULARI BUGÜN SONA EREN KURUM VE POZİSYONLAR

Adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta, alımların büyük bir kısmının bugün (3 Kasım 2025) itibarıyla sona erecek olmasıdır.

Kurum Pozisyon (Adet) Son Başvuru Tarihi Başvuru Kanalı
TÜİK Sözleşmeli Personel (8) 3 Kasım 2025 kariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları
Jandarma Gn. Kom. Sözleşmeli Personel (11) 3 Kasım 2025 vatandas.jandarma.gov.tr
İŞKUR Sözleşmeli Personel (8) 3 Kasım 2025 İŞKUR e-şube
Devlet Opera Balesi (DOB) Sözleşmeli Personel (32) 3 Kasım 2025 kariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

Adayların, bu kurumların ilan detaylarına hızlıca erişerek başvurularını elektronik ortamda (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr, İŞKUR e-şube vb.) tamamlamaları hayati önem taşımaktadır. Son günlerde sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısı yapılmaktadır.

Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

GÜVENLİK VE ORDU KARİYERİ: JANDARMA VE MSB'DE TOPLAM 959 KADRO

Toplam alımın yaklaşık %85'ini oluşturan Jandarma ve MSB ilanları, askeri ve güvenlik kariyerini hedefleyen adaylar için en büyük fırsat penceresini açmaktadır.