Jandarma, MSB ve TÜİK başvuruları hangi tarihte bitiyor? Kamu personeli alımı son gün! Detaylı kadro dağılımı ve KPSS şartları

Adayların en çok dikkat etmesi gereken nokta, alımların büyük bir kısmının bugün (3 Kasım 2025) itibarıyla sona erecek olmasıdır.
|Kurum
|Pozisyon (Adet)
|Son Başvuru Tarihi
|Başvuru Kanalı
|TÜİK
|Sözleşmeli Personel (8)
|3 Kasım 2025
|kariyerkapisi.cbiko.gov.tr
|Jandarma Gn. Kom.
|Sözleşmeli Personel (11)
|3 Kasım 2025
|vatandas.jandarma.gov.tr
|İŞKUR
|Sözleşmeli Personel (8)
|3 Kasım 2025
|İŞKUR e-şube
|Devlet Opera Balesi (DOB)
|Sözleşmeli Personel (32)
|3 Kasım 2025
|kariyerkapisi.cbiko.gov.tr