Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

İstanbul'un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

İstanbul, 2024 yılı itibarıyla nüfusunu 15 milyon 701 bin 602'ye çıkararak 131 ülkeden daha kalabalık bir şehir oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerine göre İstanbul'un nüfusu geçen yıla göre 45 bin 678 kişi artarken, bu büyüme şehri nüfus bakımından birçok küçük ülkenin önüne geçirdi. 15,7 milyonluk nüfusuyla İstanbul, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük metropollerinden biri olma yolunda ilerliyor. Peki, Türkiye son istatistiklere göre hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte araştırmaya ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 07.02.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:04
İstanbul’un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

İstanbul, 2024'te 15 milyon 701 bin 602 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ili olmanın yanı sıra dünya genelinde 131 ülkeden daha fazla nüfusa sahip. Bu büyüme Türkiye'nin demografik gücünü yansıttığı gibi küresel ölçekteki etkisini de pekiştiriyor.

İstanbul’un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

🌎 İstanbul'un Nüfusu Artmaya Devam Ediyor

Son yıllarda İstanbul'un nüfus artışı devam ediyor. 2024 yılında şehirdeki nüfus 45 bin 678 kişi arttı. Türkiye'nin toplam nüfusunun %18,3'üne ev sahipliği yapan İstanbul'da erkek nüfusu 7,82 milyon, kadın nüfusu ise 7,88 milyon olarak kaydedildi.

İstanbul’un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

📍 TÜRKİYE, AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusunu geride bırakan İstanbul, özellikle Belçika (11,7 milyon), Çekya (10,5 milyon), Yunanistan (10,3 milyon) ve Macaristan (10 milyon) gibi ülkeleri geçmiş durumda. Ayrıca İsveç, Portekiz ve Avusturya gibi ülkeler de İstanbul'un gerisinde kaldı.

İstanbul’un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

Orta Doğu ve Afrika Ülkelerini de Solladı

İstanbul'un nüfusu, Orta Doğu'da Ürdün, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan gibi ülkeleri de geride bıraktı. Afrika'da ise Ruanda, Tunus ve Sierra Leone gibi ülkeler İstanbul'a kıyasla daha düşük bir nüfus kaydetti.

İstanbul’un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

Bazı Ülkeleri Nüfus Olarak Katladı

İstanbul, nüfus büyüklüğü açısından bazı ülkeleri ikiye katladı. Sırbistan (7,1 milyon), Paraguay (6,9 milyon) ve Libya (7 milyon) gibi ülkeler İstanbul'un yarısından daha az bir nüfusa sahip durumda.