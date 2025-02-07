İstanbul'un nüfusu 15.7 milyona ulaştı! O ülkeleri geçti

İstanbul, 2024 yılı itibarıyla nüfusunu 15 milyon 701 bin 602'ye çıkararak 131 ülkeden daha kalabalık bir şehir oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerine göre İstanbul'un nüfusu geçen yıla göre 45 bin 678 kişi artarken, bu büyüme şehri nüfus bakımından birçok küçük ülkenin önüne geçirdi. 15,7 milyonluk nüfusuyla İstanbul, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük metropollerinden biri olma yolunda ilerliyor. Peki, Türkiye son istatistiklere göre hangi ülkeleri geride bıraktı? İşte araştırmaya ilişkin detaylar.