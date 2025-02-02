Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın

İstanbul'da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır etkili olan mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılıman hava yerini soğuk havaya bırakıyor. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe yapılan uyarılar şehirdeki hava değişiminin ciddi etkiler yaratabileceğine işaret ediyor. İstanbul'da kar yağışının beklenmesiyle birlikte kent genelinde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 02.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:22
İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın

Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan bahar havası sona eriyor. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden yapılan peş peşe uyarılara göre İstanbul'da soğuk hava etkisini gösterecek.

İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın

Sıcaklıklar Hissedilir Derecede Azalacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren hissedilir derecede düşeceği belirtildi.

İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın

Meteoroloji'ye göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren sıcaklıkların azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise 6 ila 12 derece arasında bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu değişiklikle birlikte, bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın

En Yüksek Sıcaklık 2-5 Derece Arasında Olacak

İstanbul'da Salı günü başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte, günün en düşük sıcaklıkları 2 derecenin altına inebilirken, en yüksek sıcaklıklar ise 2 ila 5 derece arasında olacak.

İstanbul’da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın

Bu süreçte, kuzey yönlerden etkili rüzgarlar da sıcaklıkların daha fazla hissedilmesine yol açacak. Soğuk hava, 1 haftalık bir süre boyunca etkisini sürdürecek.