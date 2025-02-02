İstanbul'da Sibirya soğukları buz kestirecek! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Eldiven, atkı, botları hazırlayın
İstanbul'da yaklaşık bir haftadır etkili olan mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılıman hava yerini soğuk havaya bırakıyor. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe yapılan uyarılar şehirdeki hava değişiminin ciddi etkiler yaratabileceğine işaret ediyor. İstanbul'da kar yağışının beklenmesiyle birlikte kent genelinde olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Giriş Tarihi: 02.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:22