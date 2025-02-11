Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

İstanbul'da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesiyle birlikte şehrin çeşitli noktalarında kar yağışı görüldü. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından birçok ilçede okullar tatil edildi. Peki İstanbul'da bugün mesai saatleri öne çekilir mi? İşte son gelişmeler ve açıklamalar.

Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:37
İstanbul’da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sibirya soğukları ve kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Özellikle Başakşehir ve Büyükçekmece'de yoğun şekilde hissedilen kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

İstanbul’da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

İstanbul'un Bazı Bölgeleri Beyaza Büründü

Başakşehir 4. Etap ve Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yollar ve ağaçların üzeri beyaza bürünürken, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Araçların kaymaması için sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul’da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

Kar Yağışı Ne Zamana Kadar Devam Edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul'da kar yağışının Çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının ise 2 ila 4 derece arasında seyredeceği belirtildi.

İstanbul’da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise yaptığı açıklamada, gece ve sabah saatlerinde kar yağışının zaman zaman şiddetleneceğini ve sıcaklıkların kış değerlerinde kalacağını duyurdu.

İstanbul’da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

4 İlçede Eğitime Ara Verildi

Kar yağışının yoğun şekilde hissedildiği Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklandı. Yetkililer olası buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Mesai Saatleri Öne Çekilecek mi?

Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da mesai saatlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması, özel araç yerine toplu taşıma kullanması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor. İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.