İstanbul’da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?

4 İlçede Eğitime Ara Verildi

Kar yağışının yoğun şekilde hissedildiği Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklandı. Yetkililer olası buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Mesai Saatleri Öne Çekilecek mi?

Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da mesai saatlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması, özel araç yerine toplu taşıma kullanması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor. İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.