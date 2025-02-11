İstanbul'da bugün mesai saatleri öne çekilecek mi? 11 Şubat Salı mesai saatleri değişir mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesiyle birlikte şehrin çeşitli noktalarında kar yağışı görüldü. Kar yağışının etkisini artırmasının ardından birçok ilçede okullar tatil edildi. Peki İstanbul'da bugün mesai saatleri öne çekilir mi? İşte son gelişmeler ve açıklamalar.
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:37