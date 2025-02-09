İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülke genelinde çeşitli hava olayları bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bazı bölgelerde ise yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca şiddetli rüzgarlar ve çığ tehlikesi konusunda da uyarılar yapıldı.