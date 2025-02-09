Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul'a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul'da kış kendini yeniden hissettirecek! Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yeni bir kar uyarısı geldi. Uzmanlar hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve kar yağışının bu hafta da etkili olacağını vurguladı. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kaç gün sürecek? İşte uzman yorumları ve il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:18
İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülke genelinde çeşitli hava olayları bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bazı bölgelerde ise yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca şiddetli rüzgarlar ve çığ tehlikesi konusunda da uyarılar yapıldı.

İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Yağışlar ve Sıcaklık Değişimleri

Meteorolojik verilere göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunda aralıklı yağışlar bekleniyor.

İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Kıyı Ege bölgelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekliyor. Rüzgarın hızının 40-70 km/saate kadar çıkması öngörülüyor. Bu durumun özellikle denizcilik ve kara ulaşımında olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuluyor. Vatandaşların olası fırtınalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

İstanbul’a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?

Çığ Tehlikesi ve Buzlanma Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanması bekleniyor. Bu hava koşullarının, yollarda ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.