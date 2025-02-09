İstanbul'a yeni kar dalgası geliyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Bu hafta hava nasıl olacak?
İstanbul'da kış kendini yeniden hissettirecek! Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava dalgasının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yeni bir kar uyarısı geldi. Uzmanlar hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve kar yağışının bu hafta da etkili olacağını vurguladı. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kaç gün sürecek? İşte uzman yorumları ve il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:18