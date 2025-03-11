İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayına ilişkin imsakiye takvimini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilin sahur ve iftar saatleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, günlük sahur ve iftar vakitlerini imsakiye üzerinden takip edebilecek. İşte il il Ramazan imsakiyesi ve detaylar…
Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 15:38