Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayına ilişkin imsakiye takvimini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilin sahur ve iftar saatleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, günlük sahur ve iftar vakitlerini imsakiye üzerinden takip edebilecek. İşte il il Ramazan imsakiyesi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 15:38
İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

Müslümanlar için manevi huzurun, birlik ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayı başladı. Oruç ibadeti, sabır ve ruhsal arınmanın en önemli yollarından biri olarak kabul edilirken, sahur ve iftar vakitleri de bu sürecin belirleyici unsurları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan, bereketiyle geldi! 2025 Ramazan İmsakiyesi açıklandı, işte 81 il için sahur ve iftar saatleri.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

Ramazan, rahmet ve bereket ayıdır; oruç ise bizleri hem bedenen hem de ruhen arındıran, sabrı ve şükrü öğreten en güzel ibadetlerden biridir. Rabbimizin rızasını kazanmak için tuttuğumuz oruç, kalplerimizi yumuşatır, nefsimizi terbiye eder ve bizi manevi huzura kavuşturur. Bu mübarek ayda sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan İmsakiyesi'ni yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa dahil olmak üzere 81 ilin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte il il Ramazan imsakiyesi ve oruç vakitleri…

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

📍 2025 SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

İşte 81 il 2025 İmsakiye Tam Liste (DİYANET)

Aşağıda, il ve ilçe bazında detaylandırılmış Diyanet Ramazan imsakiyesi vakitlerini bulabilirsiniz. Sahurdan iftara, imsak vaktinden yatsı namazına kadar tüm ezan saatlerini içerir.

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İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

İSTANBUL

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

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