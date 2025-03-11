İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara iftara ne kadar kaldı? SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi!

Ramazan, rahmet ve bereket ayıdır; oruç ise bizleri hem bedenen hem de ruhen arındıran, sabrı ve şükrü öğreten en güzel ibadetlerden biridir. Rabbimizin rızasını kazanmak için tuttuğumuz oruç, kalplerimizi yumuşatır, nefsimizi terbiye eder ve bizi manevi huzura kavuşturur. Bu mübarek ayda sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan İmsakiyesi'ni yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa dahil olmak üzere 81 ilin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte il il Ramazan imsakiyesi ve oruç vakitleri…