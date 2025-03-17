18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
18 Mart 1915, Türk milletinin azmi, cesareti ve fedakârlığı ile dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" sözünü haykırdığı gün olarak tarihe geçmiştir. Bu gün, sadece askeri bir zaferin değil; aynı zamanda bir milletin birlik, beraberlik ve inancının en büyük göstergesidir. Her yıl 18 Mart'ta, bu destanı yazan kahraman askerlerimizi, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve sözleri...