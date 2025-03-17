18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri

18 Mart 1915, Türk milletinin azmi, cesareti ve fedakârlığı ile dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" sözünü haykırdığı gün olarak tarihe geçmiştir. Bu gün, sadece askeri bir zaferin değil; aynı zamanda bir milletin birlik, beraberlik ve inancının en büyük göstergesidir. Her yıl 18 Mart'ta, bu destanı yazan kahraman askerlerimizi, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve sözleri...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 23:49 Paylaş







Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, yurdun dört bir yanında ve sosyal medyada coşkuyla anılıyor. Binlerce kişi, kahraman ecdadımızı anmak için anlamlı mesajlar ve paylaşımlar yaparken, şehitlerimizin hatıraları dualarla yad ediliyor. İşte 18 Mart için anlamlı sözler ve mesajlar...

"Bu zafer, yalnızca cephede kazanılmadı; annelerin duasında, gençlerin cesaretinde ve milletin inancında da kazanıldı. Çanakkale'de verilen mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü kanıtıdır." "Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

"Çanakkale geçilmez! Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

"Bir milletin bağımsızlık ateşinin yandığı gündür. Şehitlerimize minnettarız."

"18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan uğruna can veren kahramanlarımızın destanıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." "Çanakkale geçilmez! Bu destanı yazan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."