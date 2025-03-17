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18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri

18 Mart 1915, Türk milletinin azmi, cesareti ve fedakârlığı ile dünyaya "Çanakkale Geçilmez!" sözünü haykırdığı gün olarak tarihe geçmiştir. Bu gün, sadece askeri bir zaferin değil; aynı zamanda bir milletin birlik, beraberlik ve inancının en büyük göstergesidir. Her yıl 18 Mart'ta, bu destanı yazan kahraman askerlerimizi, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajları ve sözleri...

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takvim.com.tr
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, yurdun dört bir yanında ve sosyal medyada coşkuyla anılıyor. Binlerce kişi, kahraman ecdadımızı anmak için anlamlı mesajlar ve paylaşımlar yaparken, şehitlerimizin hatıraları dualarla yad ediliyor. İşte 18 Mart için anlamlı sözler ve mesajlar...

18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri

"Bu zafer, yalnızca cephede kazanılmadı; annelerin duasında, gençlerin cesaretinde ve milletin inancında da kazanıldı. Çanakkale'de verilen mücadele, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü kanıtıdır."

"Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri

  • "Çanakkale geçilmez! Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."
  • "Bir milletin bağımsızlık ateşinin yandığı gündür. Şehitlerimize minnettarız."

18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • "18 Mart Çanakkale Zaferi, vatan uğruna can veren kahramanlarımızın destanıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."
  • "Çanakkale geçilmez! Bu destanı yazan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • "Çanakkale ruhu; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin ebedi nişanesidir. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."
  • "Siperlerde yazılan bu destan, vatan sevgisinin en asil göstergesidir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • "Vatan toprağına kanlarını akıtan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."
  • "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır."
  • "Aziz şehitlerimizin fedakârlıklarıyla yazılan bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız."
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • "Vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızı unutmayacağız. Çanakkale Zaferi kutlu olsun."
  • "Çanakkale'de bir destan yazıldı, asla unutmayacağız. Şehitlerimize selam olsun."
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…
  • Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.
  • Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.
  • Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
  • Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

  • Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri
  • Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.
  • 'Çanakkale Geçilmez' gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.
18 Mart Çanakkale Zaferi duygusal, anlamlı anma ve kutlama mesajları ve sözleri

Fotoğraflar: AA