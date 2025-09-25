İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini: ''Bu kadar yükseliş olacak”

İslam Memiş: "Ons altından destek alarak gram altın bugüne kadar yükseldi. Yılbaşından bugüne gram altında yüzde 66 civarında bir değer artışı gördük. Ama son bir haftaya baktığımız zaman da agresif bir şekilde yükseldi. Bu anlamsız, yani anlamlandırılamayan bir yükseliş. Bunun arkasında 'şu sebep var' diyemeyiz. Bir savaş riski yok, bir açıklama yok... Her dönem zaman zaman böyle köpük fiyatlamalar olur ya, bu köpük fiyatlamalardan bir tanesi."