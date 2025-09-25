Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini: ''Bu kadar yükseliş olacak”

Milyonlarca altın yatırımcısının nefesini tutarak izlediği piyasalarda tansiyon bir kez daha zirveye çıktı. Sert ve hızlı yükselişlerle rekor üstüne rekor kıran gram altın 'Yeni hedef 6.000 TL mi?' sorusunu gündemin en tepesine taşıdı. Peki bu yükselişin arkasında ne var? Alım zamanı mı, yoksa kâr satışı için bir fırsat mı? Piyasaların nabzını en iyi tutan isimlerden biri olan Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında bu kritik sorulara net yanıtlar verdi ve yatırımcıları 'köpük fiyatlama' olarak adlandırdığı bu sürece karşı uyardı.

İslam Memiş, son bir haftada yaşanan yükselişlerin "anlamsız" olduğunu, altında bir savaş riski veya majör bir ekonomik gelişme olmadan yaşanan bu agresif hareketlerin "sağlıksız" olduğunu vurguladı. Bu, elinde yeni parası olan veya alım için fırsat kollayan yatırımcıların frene basması gerektiği anlamına geliyor. Bu kapsamlı haberimizde İslam Memiş'in uyarılarını, gram altın için verdiği gelecek yıl hedeflerini, "al, sat, bekle" stratejilerini ve sahte altına karşı dikkat edilmesi gerekenleri A'dan Z'ye sizler için derledik. İşte altın yatırımcısının yol haritasını çizecek o önemli açıklamalar...

Son Yükselişler Neden "Anlamsız"? İslam Memiş Duyurdu

Piyasaları yakından takip edenler son günlerde altının hem ons hem de gram bazında olağan dışı bir hızla yükseldiğine tanık oldu. İslam Memiş, bu yükselişin temel bir ekonomik nedene dayanmadığını belirterek, tehlike çanlarını çaldı.

İslam Memiş: "Ons altından destek alarak gram altın bugüne kadar yükseldi. Yılbaşından bugüne gram altında yüzde 66 civarında bir değer artışı gördük. Ama son bir haftaya baktığımız zaman da agresif bir şekilde yükseldi. Bu anlamsız, yani anlamlandırılamayan bir yükseliş. Bunun arkasında 'şu sebep var' diyemeyiz. Bir savaş riski yok, bir açıklama yok... Her dönem zaman zaman böyle köpük fiyatlamalar olur ya, bu köpük fiyatlamalardan bir tanesi."

Memiş'in bu analizi, mevcut fiyatların, bir haber akışı veya jeopolitik bir gerilimden ziyade, spekülatif hareketler ve piyasa psikolojisiyle şişirilmiş olabileceğine işaret ediyor. "Köpük fiyatlama" terimi, bir varlığın gerçek değerinin çok üzerinde, suni bir şekilde fiyatlanması anlamına gelir. Bu tür köpükler, genellikle sert düzeltme hareketleriyle, yani ani düşüşlerle son bulur.

Piyasanın Ateşi Yükseldi: Bir Haftada 300 TL'lik Çeyrek Altın Farkı

Bu "anlamsız" yükselişin yatırımcının cebine nasıl yansıdığını anlamak için çeyrek altına bakmak yeterli. Bir hafta önce daha sakin bir seyir izleyen çeyrek altın, kısa sürede ciddi bir prim yaptı.