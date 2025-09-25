İslam Memiş’ten olay yaratacak gram altın tahmini: ''Bu kadar yükseliş olacak”
Milyonlarca altın yatırımcısının nefesini tutarak izlediği piyasalarda tansiyon bir kez daha zirveye çıktı. Sert ve hızlı yükselişlerle rekor üstüne rekor kıran gram altın 'Yeni hedef 6.000 TL mi?' sorusunu gündemin en tepesine taşıdı. Peki bu yükselişin arkasında ne var? Alım zamanı mı, yoksa kâr satışı için bir fırsat mı? Piyasaların nabzını en iyi tutan isimlerden biri olan Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında bu kritik sorulara net yanıtlar verdi ve yatırımcıları 'köpük fiyatlama' olarak adlandırdığı bu sürece karşı uyardı.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:02