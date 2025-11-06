Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş’ten gram altın için ters köşe eden Kasım ayı tahmini: O fiyata düşecek

Piyasaların en çok takip edilen ismi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tüm yatırımcıların beklediği o an için tarih verdi! Kendi YouTube kanalından yaptığı son dakika açıklamasında, beklediği büyük düşüş trendinin Kasım 2025 itibarıyla resmen başladığını duyurdu. Gram altının yeni dip seviyesini ve bu düşüşün 'son alım fırsatı' olacağını belirten Memiş'in tahmini, küçük yatırımcıda büyük heyecan yarattı.

06.11.2025
Altın ve gümüş piyasalarında isabetli tahminleriyle tanınan uzman İslam Memiş, kritik bir uyarı ve fırsat sinyaliyle gündeme oturdu. Özellikle yüksek kur ve rekor seviyelerdeki gram altın fiyatları nedeniyle bekleyişte olan yatırımcılar için en önemli ayın Kasım 2025 olduğunu vurguladı. Memiş, küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarındaki olası değişikliklerle birlikte, gram altında beklediği geri çekilmenin başladığını açıkladı. Uzman isme göre, bu düşüş trendi, uzun vadeli düşünen yatırımcıların sepetlerini doldurması için yılın son alım fırsatı olabilir. Peki, İslam Memiş gram altında hangi kritik destek seviyesini işaret etti ve yatırımcıların bu süreçte hangi stratejiyi izlemesi gerekiyor?

İslam Memiş, haftalık piyasa değerlendirmesinde, daha önceki videolarında uyardığı gibi Kasım ayının alım fırsatları ile geleceği öngörüsünün gerçekleştiğini belirtti. Ekim ayında gram altının 6.200-6.300 TL, ons altının ise 4.250 dolar seviyelerinde iken yaptığı "kesinlikle alınmaması gerektiği" uyarılarını hatırlattı.

Memiş, Ekim ayındaki sert yükselişleri "manipülasyon piyasası" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Ekim ayında malum bir manipülasyon piyasası olduğunu ifade etmiştim... Özellikle bu süreçte en çok satanlar en çok kazanan olmuştu. O pik seviyesinde insanlara dört tane fotoğraf paylaştılar... Herkese aldırdılar, aldırdılar, aldırdılar. Tak fiyata bir çaktılar. Gördünüz fiyat ne hale geldi. Normali bu zaten. Biraz daha aşağısı var gerçi de."

Memiş'e göre, piyasadaki sağlıksız fiyatlama balonunun patlaması, altın yatırımcılarına sessizce bekleme ve kademeli alım yapma imkanı sunuyor.

Gram Altın İçin %25 Kademeli Alım Başladı: Hedef Kasım Sonu

Düşüş trendinin devam ettiğini gözlemleyen Memiş, yatırımcılar için beklenen alım hamlesini yaptığını duyurdu. Sabah saatlerinde gram altının 5.540 TL seviyesinde olduğunu belirterek, takipçilerine %25 kademeli alım yapılması tavsiyesinde bulundu.