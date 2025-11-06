İslam Memiş’ten gram altın için ters köşe eden Kasım ayı tahmini: O fiyata düşecek
Piyasaların en çok takip edilen ismi Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tüm yatırımcıların beklediği o an için tarih verdi! Kendi YouTube kanalından yaptığı son dakika açıklamasında, beklediği büyük düşüş trendinin Kasım 2025 itibarıyla resmen başladığını duyurdu. Gram altının yeni dip seviyesini ve bu düşüşün 'son alım fırsatı' olacağını belirten Memiş'in tahmini, küçük yatırımcıda büyük heyecan yarattı.
