İslam Memiş’ten gram altın için ters köşe eden Kasım ayı tahmini: O fiyata düşecek

Memiş, Ekim ayındaki sert yükselişleri "manipülasyon piyasası" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Ekim ayında malum bir manipülasyon piyasası olduğunu ifade etmiştim... Özellikle bu süreçte en çok satanlar en çok kazanan olmuştu. O pik seviyesinde insanlara dört tane fotoğraf paylaştılar... Herkese aldırdılar, aldırdılar, aldırdılar. Tak fiyata bir çaktılar. Gördünüz fiyat ne hale geldi. Normali bu zaten. Biraz daha aşağısı var gerçi de."