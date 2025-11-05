Kadraj Galeri Kadraj İkon 550 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Ziraat, Halkbank, ING, Garanti, Akbank mevduat oranları

Merkez Bankası bilindiği gibi geçen ay politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti. Bu bağlamda mevduat faizlerinde işler terse döndü. İşte 5 Kasım 2025 güncel banka banka mevduat faiz oranları ve 550 bin TL'nin net kazanç tablosu!

Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti. Böylelikle mevduat faiz oranlarında düşüş gözlemlendi. İşte 5 Kasım 2025 güncel banka banka mevduat faiz oranları ve 550 bin TL'nin net kazanç tablosu!

550.000 TL'nin 32 Günlük Net Getirisi (Aylık Kazanç)

550.000 TL anapara için bankaların sunduğu en yüksek faiz oranına göre 32 günlük vadede elde edilecek tahmini net getiri (stopaj düşülmüş hali) aşağıdaki gibidir. (En iyi faiz veren banka oranı %47,5 olarak baz alınmıştır.)

Anapara Faiz Oranı (Yıllık) Brüt Faiz Kazancı (32 Gün) Stopaj (%5) Net Faiz Kazancı (32 Gün)
550.000 TL %47,5 27.270 TL 1.363 TL 25.907 TL
Banka Banka Güncel Mevduat Faiz Oranları (5 Kasım 2025)

Özel bankalar dijital kanallardan yapılan başvurularda yüksek oranlar sunarak rekabeti artırıyor. İşte öne çıkan bankaların 5 Kasım 2025 itibarıyla güncel ortalama oranları:

Banka Adı Güncel Yıllık Faiz Oranı (32 Gün) Dikkat Çeken Şartlar
Akbank (Özel) %47,5'e Kadar Yeni Müşteri/Mobil Başvuru Kampanyası
ING Bank (Özel) %47,0'ye Kadar Turuncu Ekstra avantajları ile

Garanti BBVA %45,0 - %46,0 Arası Yeni Para/Yüksek Tutar Kampanyası
ON Dijital Bankacılık %47,0 (Piyasa Zirvesi) Dijital/Şubesiz Bankacılık Avantajı

Ziraat Bankası %41,0 - %42,0 Arası Kamu bankası standardı
Halkbank %41,0 - %42,0 Arası Kamu bankası standardı