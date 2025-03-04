İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

İŞKUR hayata geçirdiği programlarla, uygulamalarıyla istihdama katkısını sürdürüyor. Son olarak üniversitelilerin hem okuyup çalışmaları hem de iş hayatına hazırlanmaları için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular alınmaya başlanırken Mart ayı işgücü istatistikleri de belli oldu.