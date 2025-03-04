İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının ilk üç ayında 218 binden fazla kişinin istihdamına aracılık ettiğini duyurdu. Açık iş pozisyonlarının ise halen 78 bin seviyesinde olduğu belirtildi. En fazla alım yapılan meslek grupları ve sektörler de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki mart ayında en çok hangi mesleklere alım yapılacak? İşte personel alımı listesi haberimizde.
Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 14:50