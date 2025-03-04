Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının ilk üç ayında 218 binden fazla kişinin istihdamına aracılık ettiğini duyurdu. Açık iş pozisyonlarının ise halen 78 bin seviyesinde olduğu belirtildi. En fazla alım yapılan meslek grupları ve sektörler de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki mart ayında en çok hangi mesleklere alım yapılacak? İşte personel alımı listesi haberimizde.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 14:50
İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için farklı meslek gruplarında personel alımı yapacağını duyurdu. Temizlik görevlisi, büro memuru, özel güvenlik, muhasebeci, çaycı ve teknik servis elemanı gibi çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak.

İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

İŞKUR hayata geçirdiği programlarla, uygulamalarıyla istihdama katkısını sürdürüyor. Son olarak üniversitelilerin hem okuyup çalışmaları hem de iş hayatına hazırlanmaları için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular alınmaya başlanırken Mart ayı işgücü istatistikleri de belli oldu.

İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

İŞKUR personel alımı hangi kadrolarda yapılacak?

İŞKUR, geniş bir yelpazede iş fırsatları sunarak iş arayanlara çeşitli sektörlerde istihdam imkanı sağlıyor. Açılan ilanlarda şunlar öne çıkıyor:

Temizlik Görevlisi

Büro Memuru

Özel Güvenlik Görevlisi

Muhasebeci

Çay Servis Elemanı (Çaycı)

Teknik Servis Elemanı

Depo Personeli

Aşçı

Turizm ve Otelcilik Personeli

Bu ve daha fazla branşta ilanlar İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanıyor.

İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

Güncel Verilerle En Çok Aranan Meslekler ve Açık İş Sayısı

Beden İşçisi (Genel) – 17.525 kişi
Temizlik Görevlisi – 2.996 kişi
Satış Elemanı / Danışmanı – 1.542 kişi
Makineci (Dikiş) – 1.432 kişi
Konfeksiyon İşçisi – 1.228 kişi
Paketleme İşçisi – 1.222 kişi
Servis Elemanı (Garson) – 1.210 kişi
Ambar/Depo Görevlisi – 1.143 kişi
Ön Muhasebeci – 965 kişi
Kasiyer – 906 kişi
Büro Memuru (Genel) – 825 kişi
Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı) – 793 kişi
Market Elemanı – 782 kişi

İŞKUR mart ayı ilanları sıralandı: 78.711 personel alımı yapılacak! Temizlikçi, garson, özel güvenlik... İşte tüm kadrolar

Kamyon Şoförü – 730 kişi
Güvenlik Görevlisi – 677 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) – 649 kişi
Şoför-Yük Taşıma – 637 kişi
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı – 624 kişi
Reyon Görevlisi – 612 kişi
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) – 595 kişi
Forklift Operatörü – 564 kişi
Perakende Satış Elemanı (Gıda) – 562 kişi
Bulaşıkçı (Stevard) – 538 kişi