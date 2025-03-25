İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR kamu kurumları için yeni personel alım ilanını yayımladı. Son başvuru tarihi 28 Mart 2025 olan bu fırsat, temizlik görevlisi, tarım işçisi ve zirai sulama uzmanı olmak için elzemdir. İşte, adayların dikkat etmesi gereken tüm detaylar.