İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR kamu kurumları için yeni personel alım ilanını yayımladı. Son başvuru tarihi 28 Mart 2025 olan bu fırsat, temizlik görevlisi, tarım işçisi ve zirai sulama uzmanı olmak için elzemdir. İşte, adayların dikkat etmesi gereken tüm detaylar.
|Kurum
|Pozisyon
|Kontenjan
|Lokasyon
|Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
|Temizlik Görevlisi
|4
|Kütahya
|Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
|Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
|1
|Ankara
|Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
|Temizlik Görevlisi
|10
|Ankara
|Kastamonu Sulama Birliği Başkanlığı (DSİ)
|Çiftçi (Zirai Sulamacı)
|5
|Kastamonu