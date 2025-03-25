Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR kamu kurumları için yeni personel alım ilanını yayımladı. Son başvuru tarihi 28 Mart 2025 olan bu fırsat, temizlik görevlisi, tarım işçisi ve zirai sulama uzmanı olmak için elzemdir. İşte, adayların dikkat etmesi gereken tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:37
İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR dört farklı kamu kurumu için toplam 20 personel alımına ilişkin ilanı yayımladı. Başvurular, 28 Mart 2025 tarihine kadar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, Kütahya, Ankara ve Kastamonu'da açılan pozisyonların detayları:

İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

Hangi Kurum, Kaç Personel Alacak?

Kurum Pozisyon Kontenjan Lokasyon
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Temizlik Görevlisi 4 Kütahya
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 1 Ankara

İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Temizlik Görevlisi 10 Ankara
Kastamonu Sulama Birliği Başkanlığı (DSİ) Çiftçi (Zirai Sulamacı) 5 Kastamonu
İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

Kimler Başvurabilir?

Genel Şartlar:

TC vatandaşı olmak,

🎂 18 yaşını doldurmuş olmak,

🚫 Kamu haklarından mahrum olmamak,

🩺 Engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

⚖️ Belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

İŞKUR ilanları geldi: Sağlık Bakanlığı, OGM, MGK ve DSİ kamu işçi alımı başvuru şartları nedir?

Kuruma Özel Şartlar:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü:

🔞 40 yaş üst sınır,

🎓 İlköğretim/Lise/Lisans mezuniyeti,

📜 Eski hükümlü veya terör mağduru önceliği.