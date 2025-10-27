İŞKUR gençlik programı sonuçları nasıl öğrenilir? Ekim İŞKUR gençlik programı başvuru sonuçları

İŞKUR Gençlik Programı Kura Süreci Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen bu program, gençlerin eğitim döneminde yarı zamanlı çalışarak hem mesleki deneyim kazanmalarını hem de maddi destek almalarını amaçlar. Öğrenciler, üniversitelerinin çeşitli birimlerinde (kütüphane, idari ofisler, laboratuvarlar vb.) belirli bir süre görev alırlar.

Üniversiteli gençler için İŞKUR'un hayata geçirdiği Gençlik Programında kura süreci resmen başladı. Noter huzurunda ve şeffaf şekilde yürütülecek çekimler, öğrencilerin hangi kurumlarda görev alacağını belirleyecek. Her üniversite, başvurular tamamlandıktan sonra kura tarihlerini ilan etti. Kura sonuçları, üniversitelerin resmi web siteleri ve İŞKUR Gençlik Programı internet adresi üzerinden duyurulacak.