İŞKUR gençlik programı sonuçları nasıl öğrenilir? Ekim İŞKUR gençlik programı başvuru sonuçları

Üniversite öğrencileri için nitelikli iş deneyimi ve kariyer yolculuğunun başlangıcı olan İŞKUR Gençlik Programı'nda başvuru süreci tamamlandı ve heyecanla beklenen kura çekimleri resmen başladı! Gençlerin istihdam piyasasına adım atmasını sağlayacak bu kritik aşamada öğrencilerin gözü kulağı sonuçlarda. İşte kura çekiliş tarihleri, sonuç sorgulama adımları ve programın tüm detayları. Peki İŞKUR gençlik programı sonuçları nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:35
İŞKUR Gençlik Programı Kura Süreci Başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen bu program, gençlerin eğitim döneminde yarı zamanlı çalışarak hem mesleki deneyim kazanmalarını hem de maddi destek almalarını amaçlar. Öğrenciler, üniversitelerinin çeşitli birimlerinde (kütüphane, idari ofisler, laboratuvarlar vb.) belirli bir süre görev alırlar.

Üniversiteli gençler için İŞKUR'un hayata geçirdiği Gençlik Programında kura süreci resmen başladı. Noter huzurunda ve şeffaf şekilde yürütülecek çekimler, öğrencilerin hangi kurumlarda görev alacağını belirleyecek. Her üniversite, başvurular tamamlandıktan sonra kura tarihlerini ilan etti. Kura sonuçları, üniversitelerin resmi web siteleri ve İŞKUR Gençlik Programı internet adresi üzerinden duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları Nereden Takip Edilecek?

Öğrenciler kura sonuçlarını şu kanallardan takip edebilir:

Eğitim aldıkları üniversitenin web sitesi veya ilan panoları

İŞKUR Gençlik Programı resmi web sitesi

ALO 170 danışma hattı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Başvuru: 17–21 Ekim 2025

Kura: 31 Ekim 2025, 10.00

Program Başlangıcı: 17 Kasım 2025

İŞKUR Gençlik Programı Öğrencilere Ne Kazandıracak?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine:

Mesleki deneyim

Gelir imkânı

Kamu kurumlarında çalışma tecrübesi

İş dünyasına güçlü adım atma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Program, kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle yürütülüyor ve gençlerin hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağlıyor.