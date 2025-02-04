İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında özellikle gençlerin istihdamına yönelik yeni bir adım olarak "Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programı'nı devreye alıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki İŞKUR Gençlik Programı nedir, başvurular başladı mı? İşte merak edilen şartlar ve başvuru detayları.
Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:43