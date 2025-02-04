Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında özellikle gençlerin istihdamına yönelik yeni bir adım olarak "Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programı'nı devreye alıyoruz." ifadelerine yer verdi. Peki İŞKUR Gençlik Programı nedir, başvurular başladı mı? İşte merak edilen şartlar ve başvuru detayları.

Giriş Tarihi: 04.02.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:43
İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? 15 bin 162 TL destek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir müjde verdi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programı'nı bugün itibarıyla devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? 15 bin 162 TL destek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? 15 bin 162 TL destek...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Üretim ve istihdamı maliyemizin merkezine yerleştirdik.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? 15 bin 162 TL destek...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NIN AYRINTILARI

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecek.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? 15 bin 162 TL destek...

İŞKUR Gençlik Programı Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.