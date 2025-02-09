İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?

İŞKUR kamu üniversiteleri ile iş birliği yaparak gençlerin iş gücü piyasasına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla yeni bir program başlatıyor. "İŞKUR Gençlik Programı" üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler sunarak hem kamu hizmetlerine destek olmayı hem de gençlere iş gücü deneyimi kazandırmayı hedefliyor. İşte programla ilgili detaylar.