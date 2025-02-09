İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?
İŞKUR Gençlik Programı üniversite öğrencilerine hem iş gücü deneyimi kazandırmayı hem de gelir desteği sunmayı hedefleyen önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan programın bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca ise toplamda 1 milyon üniversiteli gencin faydalanacağı bir büyüklüğe ulaşmasının planlandığını duyurmuştu. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak? Program hangi alanlarda uygulanacak? İşte merak edilen açıklamalar.
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:58