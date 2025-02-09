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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?

İŞKUR Gençlik Programı üniversite öğrencilerine hem iş gücü deneyimi kazandırmayı hem de gelir desteği sunmayı hedefleyen önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan programın bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca ise toplamda 1 milyon üniversiteli gencin faydalanacağı bir büyüklüğe ulaşmasının planlandığını duyurmuştu. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlayacak? Program hangi alanlarda uygulanacak? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:58
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?

İŞKUR kamu üniversiteleri ile iş birliği yaparak gençlerin iş gücü piyasasına daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla yeni bir program başlatıyor. "İŞKUR Gençlik Programı" üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler sunarak hem kamu hizmetlerine destek olmayı hem de gençlere iş gücü deneyimi kazandırmayı hedefliyor. İşte programla ilgili detaylar.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını duyurdu.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?

Bakan Işıkhan hane gelirinin 3 asgari ücretin altında olan üniversite öğrencilerinin programa başvurabileceğini belirterek "Gençlerimiz 1 hafta sonra başvurularını yapabilir." dedi. Bu açıklama gençler için büyük bir fırsat sundu.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?

Kimler Başvuru Yapabilir?

İŞKUR Gençlik Programı kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aktif olarak eğitim gören öğrencilere yönelik olacak.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Şartları neler? Program hangi alanlarda uygulanacak?

Katılımcılar hem gelir desteği sağlayacak hem de iş gücü deneyimi kazanacak. Bu fırsat üniversite öğrencilerine kariyerlerine bir adım önde başlamaları için önemli bir imkan sunuyor.