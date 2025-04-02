Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

Kamu sektöründe yeni istihdam fırsatları devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son duyurulara göre, birçok belediye ve kamu kurumu, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 12:45
İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

2025 yılı Nisan itibarıyla başvurular için belirlenen son tarihler ve kontenjanlar belli oldu. İşte önemli alım ilanları:

İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

2025 Kamu Personeli Alım İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: 11 Nisan 2025'te itfaiye eri alımı yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: 18 Nisan 2025'te itfaiye eri (75 kişi) ve zabıta memuru (25 kişi) alımı yapılacak.

İstanbul Sancaktepe Belediyesi: 18 Nisan 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak.

İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

Konya Cihanbeyli Belediyesi: 7 Mayıs 2025'te sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Osmaniye Kadirli Belediyesi: 8 Mayıs 2025'te itfaiye eri alımı yapılacak.

Sakarya Karasu Belediyesi: 9 Mayıs 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak.

İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

Çanakkale Belediyesi: 9 Mayıs 2025'te zabıta memuru ve itfaiye eri alımları yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi: 18 Nisan 2025'te itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımları yapılacak.

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi: 2 Mayıs 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak.

İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: 18 Nisan 2025'te memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alımları yapılacak.

İzmir Bornova Belediyesi: 11 Nisan 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak.

Muğla Milas Belediyesi: 11 Nisan 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak.