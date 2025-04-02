İŞKUR açık pozisyonlarını açıkladı! İtfaiye eri ve zabıta alımı başladı: İşte başvuru şartları

Kamu sektöründe yeni istihdam fırsatları devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son duyurulara göre, birçok belediye ve kamu kurumu, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı.