2025 yılı Nisan itibarıyla başvurular için belirlenen son tarihler ve kontenjanlar belli oldu. İşte önemli alım ilanları: 2025 Kamu Personeli Alım İlanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: 11 Nisan 2025'te itfaiye eri alımı yapılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: 18 Nisan 2025'te itfaiye eri (75 kişi) ve zabıta memuru (25 kişi) alımı yapılacak. İstanbul Sancaktepe Belediyesi: 18 Nisan 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak. Konya Cihanbeyli Belediyesi: 7 Mayıs 2025'te sözleşmeli personel alımı yapılacak. Osmaniye Kadirli Belediyesi: 8 Mayıs 2025'te itfaiye eri alımı yapılacak. Sakarya Karasu Belediyesi: 9 Mayıs 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak. Çanakkale Belediyesi: 9 Mayıs 2025'te zabıta memuru ve itfaiye eri alımları yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi: 18 Nisan 2025'te itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımları yapılacak. İstanbul Eyüpsultan Belediyesi: 2 Mayıs 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: 18 Nisan 2025'te memur, zabıta memuru ve itfaiye eri alımları yapılacak. İzmir Bornova Belediyesi: 11 Nisan 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak. Muğla Milas Belediyesi: 11 Nisan 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak. Ankara Pursaklar Belediyesi: 11 Nisan 2025'te zabıta memuru alımı yapılacak. İstanbul Bakırköy Belediyesi: 9 Nisan 2025'te memur ve zabıta memuru alımı yapılacak. İstanbul Adalar Belediyesi: 11 Nisan 2025'te memur ve zabıta memuru alımı yapılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi: 11 Nisan 2025'te itfaiye eri alımı yapılacak. Başvuru Şartları ve Tarihleri Başvurular için KPSS puanı gibi şartlar her belediye ve kurum için değişiklik gösterir. İlanlara İŞKUR'un ''Kamu Memur Alım İlanları'' sekmesinden kolayca ulaşabilirsiniz. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve İŞKUR'dan alınmıştır