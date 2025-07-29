Instagram konum paylaşma özelliği nasıl kapatılır? Instagram ’Arkadaş Haritası’ özelliği nedir, nasıl engellenir?

Instagram bu özelliği arkadaşlar arasında buluşmaları kolaylaştırmak ve sosyal etkileşimi artırmak amacıyla geliştirdiğini belirtse de uygulamanın bu kadar kapsamlı bir şekilde kullanıcı hareketlerini izlemesi, veri güvenliği ve özel hayatın gizliliği konusunda soru işaretleri doğurdu.