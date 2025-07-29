Instagram konum paylaşma özelliği nasıl kapatılır? Instagram 'Arkadaş Haritası' özelliği nedir, nasıl engellenir?
Instagram sosyal medya deneyimini bir adım ileri taşıyan yeni özelliği "Arkadaş Haritası (Friend Map)" ile gündemde. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, arkadaşlarıyla anlık konumlarını harita üzerinden paylaşabiliyor. Özellik, buluşmaları kolaylaştırmayı ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum kullanıcıların gizliliğini riske atabilir. Peki Instagram konum paylaşma nasıl kapatılır? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 29.07.2025 09:32