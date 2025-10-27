İnfaz koruma memuru (İKM) alımı ne zaman 2026? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı şartları neler? Kontenjanlar..

"Son 1 yılda 20 bin adalet personelimizi kademeli olarak peyder pey Adalet sistemine kazandıracağız. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de sadece 10 bin ceza infaz personelini sisteme kazandırmış olacağız." Bu açıklama, Adalet Bakanlığı'nın önümüzdeki 12 aylık süreçte 20 bin kişilik dev bir istihdam hamlesi başlatacağını gösteriyor. Memur adaylarının gözü kulağı yayınlanacak olan başvuru kılavuzlarında olacak.