Kadraj Galeri Kadraj İkon İnfaz koruma memuru (İKM) alımı ne zaman 2026? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı şartları neler? Kontenjanlar..

Adalet Bakanlığı'ndan memur adaylarını heyecanlandıran dev bir müjde geldi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27'inci Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, adalet sistemini güçlendirecek tarihi personel alımı takvimini açıkladı. Bakan Tunç, önümüzdeki süreçte kademeli olarak toplam 20 bin adalet personelinin sisteme kazandırılacağını duyurdu. Bu büyük alımın odak noktasında ise Ceza İnfaz Kurumları (İnfaz Koruma Memuru-İKM) yer alıyor. İlk 5 bin kişilik alımın 3 bin 500'ü Ceza İnfaz Personelinden oluşacak. Peki infaz koruma memuru alımı ne zaman 2026? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı şartları neler? Kontenjanlar..

Giriş Tarihi: 27.10.2025 17:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da gerçekleştirilen önemli bir uluslararası konferansta, yargı hizmetlerinin kalitesini artırma vizyonlarının temel taşlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, uzun zamandır beklenen büyük personel alımı için net bir sayı ve takvim verdi.

"Son 1 yılda 20 bin adalet personelimizi kademeli olarak peyder pey Adalet sistemine kazandıracağız. Önümüzdeki bir yıl içerisinde de sadece 10 bin ceza infaz personelini sisteme kazandırmış olacağız." Bu açıklama, Adalet Bakanlığı'nın önümüzdeki 12 aylık süreçte 20 bin kişilik dev bir istihdam hamlesi başlatacağını gösteriyor. Memur adaylarının gözü kulağı yayınlanacak olan başvuru kılavuzlarında olacak.

İLK ETAPTA KRİTİK ALIM: 10 BİN İKM HEDEFİ

Bakan Tunç, 20 bin kişilik toplam alımın detaylarını verirken, en büyük ağırlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel ihtiyacına verdiklerini belirtti:

Toplam Personel Alımı Hedefi: 20 bin adalet personeli.

İlk Aşama Alım Sayısı: 5 bin personel.

İlk Aşamada İKM Kontenjanı: Bu 5 bin kişinin 3 bin 500'ü Ceza İnfaz Kurumu (İKM) personeli olacak.

1 Yıllık Ceza İnfaz Personeli Hedefi: Önümüzdeki bir yıl içinde toplam 10 bin Ceza İnfaz Personeli sisteme kazandırılacak.

Bu rakamlar İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosu için KPSS puanıyla atama bekleyen binlerce adayın yüzünü güldürecek nitelikte.

ADALET SİSTEMİNDE EĞİTİM VURGUSU

Bakan Tunç sadece sayısal artışın değil personel kalitesinin de öncelikleri olduğunu kaydetti. Adalet sisteminin modern kamu yönetimi ilkelerine uygun olarak liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine inşa edildiğini belirtti. Bugüne kadar 500 binden fazla personele eğitim verildiğini, sadece 2025 yılı için planlanan 85 bin yeni eğitim programının büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.