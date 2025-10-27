İnfaz koruma memuru alımı ne zaman 2026? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı şartları neler? Kontenjanlar..
Adalet Bakanlığı'ndan memur adaylarını heyecanlandıran dev bir müjde geldi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27'inci Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, adalet sistemini güçlendirecek tarihi personel alımı takvimini açıkladı. Bakan Tunç, önümüzdeki süreçte kademeli olarak toplam 20 bin adalet personelinin sisteme kazandırılacağını duyurdu. Bu büyük alımın odak noktasında ise Ceza İnfaz Kurumları (İnfaz Koruma Memuru-İKM) yer alıyor. İlk 5 bin kişilik alımın 3 bin 500'ü Ceza İnfaz Personelinden oluşacak. Peki infaz koruma memuru alımı ne zaman 2026? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı şartları neler? Kontenjanlar..
Giriş Tarihi: 27.10.2025 15:50