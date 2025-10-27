İnfaz koruma memuru alımı ne zaman 2026? Adalet Bakanlığı gardiyan alımı şartları neler? Kontenjanlar..

ADALET SİSTEMİNDE LİYAKAT VE EĞİTİM VURGUSU

Bakan Tunç, sadece sayısal artışın değil, personel kalitesinin de öncelikleri olduğunu kaydetti. Adalet sisteminin modern kamu yönetimi ilkelerine uygun olarak liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine inşa edildiğini belirtti:

Eğitim Yatırımı: Bugüne kadar 500 binden fazla personele eğitim verildiğini, sadece 2025 yılı için planlanan 85 bin yeni eğitim programının büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.