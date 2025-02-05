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İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 10. yargı paketi kapsamı ve maddeleri! Genel af çıkacak mı?

Şu anda yürütülen yargı reformu çalışmaları kapsamında infaz düzenlemesi ve genel af konularında yeni gelişmeler merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adalet sisteminin daha hızlı ve güvenilir hale getirilmesi için kapsamlı reformların gündemde olduğunu belirtirken 10. Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. İşte infaz düzenlemesi ve genel af konusundaki son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:57
İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 10. yargı paketi kapsamı ve maddeleri! Genel af çıkacak mı?

Cezaevlerindeki mahkumlar ve aileleri, infaz düzenlemesi ve genel af konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 10. Yargı Paketleri kapsamında yapılacak değişiklikler merak edilirken özellikle infaz süreleri ve ceza indirimi konularında beklentiler artmış durumda. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketlerinde cezaların caydırıcılığına vurgu yaparken, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik adımların atılacağını belirtti.

İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 10. yargı paketi kapsamı ve maddeleri! Genel af çıkacak mı?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gündemde yer alan af çıkacak mı? sorusunun yanıtına yönelik Güler, "Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var." ifadelerini kullandı.

Güler açıklamasının devamında şunları söyledi;

"Ama bunu bugünden yani sadece buna bağlayarak yürütmek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut ceza infaz düzenlemesinde siz suç ayrımı yaparak bunu değerlendiremezsiniz. Siz kişinin işlediği suça bakarak infaz düzenlemesinin şeklini belirlemiyorsunuz. Terör suçlu da olsa, adi suçlu da olsa aynı ceza bu koşullar içerisinde, aynı insan hakları özelliği bağlamında sizin bunu infaz etmeniz gerekiyor, onun ayrımı yapamazsınız. "

İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 10. yargı paketi kapsamı ve maddeleri! Genel af çıkacak mı?

10. YARGI PAKETİ KAPSAMI NE?

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz." dedi.

İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 10. yargı paketi kapsamı ve maddeleri! Genel af çıkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 10. yargı paketi kapsamı ve maddeleri! Genel af çıkacak mı?

İlk Yargı Paketi İçin Çalışmalar Başladı

AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 5 ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yasalaştırılması için düğmeye bastı. Strateji belgesinde yer alan düzenlemeler, aşamalı olarak hayata geçirilecek ve ilk yargı paketi önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.