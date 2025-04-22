İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Ayçiçek yağı fiyatları için marketler indirime gitti. Zincir marketlerde başlatılan kampanyalarla birlikte 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Torku, TMO, Carrefour gibi markaların yağ fiyatları yeniden şekillendi. İşte güncel fiyat listesi ve detaylar.
Aşağıdaki liste, zincir marketlerde satılan 5 litrelik ayçiçek yağı markalarının güncel fiyatlarını ve litre başı maliyetlerini göstermektedir:
|Marka
|Satıcı
|Fiyat (5 Lt)
|Litre Fiyatı
|Torku 5 Lt
|A101 (+2 satıcı)
|229,00 TL
|45,80 TL
|Oba 5 Lt
|A101 (+1 satıcı)
|229,00 TL
|45,80 TL
|TMO 5 Lt
|Tarım Kredi (+2 satıcı)
|270,00 TL
|54,00 TL
|Çotanak 5 Lt
|Bim (+3 satıcı)
|297,50 TL
|59,50 TL