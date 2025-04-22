İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

💡 En Uygun Fiyatlı Ayçiçek Yağı Hangisi?

Torku Ayçiçek Yağı 5 Lt şu anda 229 TL fiyatıyla en uygun seçeneklerden biri. Bu da litre başına 45,80 TL demek. Aynı fiyatla satılan bir diğer ürün ise Oba Ayçiçek Yağı 5 Lt. Bu ürün de A101 raflarında yine 229 TL'ye yer alıyor.