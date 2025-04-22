Kadraj Galeri Kadraj İkon İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Ayçiçek yağı fiyatları için marketler indirime gitti. Zincir marketlerde başlatılan kampanyalarla birlikte 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşanıyor. Torku, TMO, Carrefour gibi markaların yağ fiyatları yeniden şekillendi. İşte güncel fiyat listesi ve detaylar.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:55
İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Tüketicilerin en çok araştırdığı konulardan biri ayçiçek yağı fiyatları. 5 litrelik ambalajlarda yapılan indirimler hem ev hanımlarının hem de toplu alışveriş yapanları mutlu ediyor.

İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

💡 En Uygun Fiyatlı Ayçiçek Yağı Hangisi?

Torku Ayçiçek Yağı 5 Lt şu anda 229 TL fiyatıyla en uygun seçeneklerden biri. Bu da litre başına 45,80 TL demek. Aynı fiyatla satılan bir diğer ürün ise Oba Ayçiçek Yağı 5 Lt. Bu ürün de A101 raflarında yine 229 TL'ye yer alıyor.

İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları Listesi (Nisan 2025)

Aşağıdaki liste, zincir marketlerde satılan 5 litrelik ayçiçek yağı markalarının güncel fiyatlarını ve litre başı maliyetlerini göstermektedir:

Marka Satıcı Fiyat (5 Lt) Litre Fiyatı
Torku 5 Lt A101 (+2 satıcı) 229,00 TL 45,80 TL
Oba 5 Lt A101 (+1 satıcı) 229,00 TL 45,80 TL
TMO 5 Lt Tarım Kredi (+2 satıcı) 270,00 TL 54,00 TL
Çotanak 5 Lt Bim (+3 satıcı) 297,50 TL 59,50 TL
İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?
Emek 4.5 Lt A101 (+1 satıcı) 299,00 TL 66,44 TL
Sole 5 Lt Bim (+1 satıcı) 305,00 TL 61,00 TL
Safya 5 Lt Bim (+1 satıcı) 305,00 TL 61,00 TL

İndirim geldi: 5 LT TMO, Torku, Carrefour ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?
Kırlangıç 5 Lt Bim (+6 satıcı) 315,00 TL 63,00 TL
Tarım Kredi Anadolu 5 Lt Tarım Kredi (+1 satıcı) 318,00 TL 63,60 TL
Carrefour 5 Lt Carrefoursa (+2 satıcı) 318,90 TL 63,78 TL
Yurda 5 Lt HakmarEkspres (+1 satıcı) 319,00 TL 63,80 TL
Vera 5 Lt A101 (+1 satıcı) 319,00 TL 63,80 TL