İlhan Şeşen'in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?
Türk müziğinin sevilen ismi usta sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki sanatçının vefat haberi ailesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından İlhan Şeşen'in eşi hakkında aramalar hız kazandı. Peki Arzu Şeşen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte konuya dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:43