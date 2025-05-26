Kadraj Galeri Kadraj İkon İlhan Şeşen'in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

İlhan Şeşen'in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

Türk müziğinin sevilen ismi usta sanatçı İlhan Şeşen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki sanatçının vefat haberi ailesi tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından İlhan Şeşen'in eşi hakkında aramalar hız kazandı. Peki Arzu Şeşen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte konuya dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:43
İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi hafızalara kazınan eserleriyle milyonların kalbinde taht kuran İlhan Şeşen, hem solo kariyeri hem de Grup Gündoğarken ile Türk müzik tarihinde özel bir yer edindi. Duygusal ve anlam yüklü şarkı sözleriyle tanınan Şeşen, sanatseverlerin gönlünde iz bıraktı. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan Şeşen, zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti.

İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

Ailesinden Duygusal Mesaj

Usta sanatçının ailesi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili eşim / canım babamız / biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes"

İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

İlhan Şeşen'in eşi Arzu Şeşen Kimdir?

Arzu Şeşen, müzisyen İlhan Şeşen'in eski eşi ve uzun yıllar hayat arkadaşıdır.

Çocukluk dönemlerinden itibaren tanışan çift, Kadıköy'de aynı mahallede büyümüş, lise ve üniversite dönemlerini birlikte geçirmiştir.

İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

İlhan Şeşen Kimdir?

Türk müziğinin en zarif kalemlerinden biri olan İlhan Şeşen, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Ardında ise sadece şarkılar değil, bir dönemin ruhunu taşıyan derin bir iz bıraktı. Hem müzisyen, hem söz yazarı, hem de oyuncu kimliğiyle hafızalara kazınan Şeşen'in hayatı, sanat yolculuğuyla örülmüş bir öykü gibiydi.

İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

Manisa'dan Müzik Yolculuğuna: İlk Adımlar

İlhan Şeşen, 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Sanata ve müziğe olan ilgisi, genç yaşlarda kendini göstermeye başladı.