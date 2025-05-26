İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen kimdir? Arzu Şeşen kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Çocukları kim?

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi hafızalara kazınan eserleriyle milyonların kalbinde taht kuran İlhan Şeşen, hem solo kariyeri hem de Grup Gündoğarken ile Türk müzik tarihinde özel bir yer edindi. Duygusal ve anlam yüklü şarkı sözleriyle tanınan Şeşen, sanatseverlerin gönlünde iz bıraktı. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan Şeşen, zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Ancak tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti.