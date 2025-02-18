Kadraj Galeri Kadraj İkon İbo Aslan maçı hangi kanalda? İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı saat kaçta? UFC 2025 dövüş takvimi!

İbo Aslan maçı hangi kanalda? İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı saat kaçta? UFC 2025 dövüş takvimi!

Türkiye'nin yetenekli dövüşçülerinden İbo Aslan, Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonunda üçüncü maçına çıkmak için hazır. Şimdiye kadar UFC'de çıktığı iki karşılaşmayı da kazanmayı başaran Aslan, bu kez Moldovalı Ion Cutelaba ile ringde kozlarını paylaşacak. UFC severler bu heyecan verici mücadeleyi merakla beklerken Aslan'ın büyük bir sınavdan geçeceği bu karşılaşmanın tarihi ve saatiyle ilgili detaylar da gündemde.

Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 23:07
İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta? İbo Aslan maçı hangi kanalda? UFC 2025 maç takvimi!

UFC dünyasının merakla beklenen karşılaşması için geri sayım başladı. Türkiye'nin genç dövüşçüsü İbo Aslan, deneyimli rakibi Ion Cutelaba ile ringde kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu mücadele, MMA (Mixed Martial Arts) severleri ekran başına kilitleyecek. Peki, İbo Aslan ile Ion Cutelaba arasındaki bu önemli UFC karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar.

İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta? İbo Aslan maçı hangi kanalda? UFC 2025 maç takvimi!

İbo Aslan Ion Cutelaba Maçı Ne Zaman?

UFC dövüş serisinde büyük bir mücadeleye sahne olacak İbo Aslan ve Ion Cutelaba arasındaki karşılaşma, 22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayan gece gerçekleşecek. Bu heyecan verici dövüş, TSİ 02.00'de başlayacak.

İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta? İbo Aslan maçı hangi kanalda? UFC 2025 maç takvimi!

İbo Aslan UFC'nin önemli isimlerinden biri olarak adını duyurmuşken Ion Cutelaba gibi tecrübeli bir rakibe karşı savaşacak. MMA camiası bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta? İbo Aslan maçı hangi kanalda? UFC 2025 maç takvimi!

Maç Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

İbo Aslan ile Ion Cutelaba arasındaki UFC karşılaşmasını S Sport Plus kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. UFC'nin tüm maçları, S Sport Plus ekranlarından dövüşseverlere aktarılıyor. Bu karşılaşma da bu kanal üzerinden izleyicilere sunulacak.

İbo Aslan - Ion Cutelaba maçı ne zaman, saat kaçta? İbo Aslan maçı hangi kanalda? UFC 2025 maç takvimi!

Ana Karta Yükselirse Maç Saat Kaçta Başlayacak?

İbo Aslan'ın Ion Cutelaba karşısındaki mücadelesinin ön eleme karşılaşması olduğunu hatırlatalım. Eğer Aslan, ön eleme mücadelesinden galip gelerek ana karta yükselirse, ana karttaki maçı TSİ 05.00'te başlayacak.

İbo Aslan Kimdir?

Türk hafif ağır siklet karma dövüş sanatçısı, başarılarıyla MMA dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 28 yaşındaki dövüşçü 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile gerçekleştirdiği karşılaşmayı kazanarak UFC'ye katılmaya hak kazandı. Bu zafer, Aslan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve onu dünyanın en prestijli MMA organizasyonlarından birine taşıdı.

İbo Aslan'ın Yükselişi: Brave Combat Federation'dan UFC'ye

İbo Aslan, dövüş kariyerine 2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da başladığı müsabakalarda adını duyurdu. Brave Combat Federation'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aslan, MMA dünyasında yükselmek için büyük bir adım attı. Bu süreçte hem teknik hem de stratejik yeteneklerini geliştirerek uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edindi.

Dana White's Contender Series'deki Zafer: İbo Aslan'ın Kariyerinde Dönüm Noktası

Ancak, 2023'teki Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. karşısında elde ettiği zafer, İbo Aslan'ın kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu zafer, onu UFC'ye taşıyan biletin sahibi yaptı. Dünyanın en büyük MMA organizasyonu olan UFC'ye katılma hakkı kazanan Aslan, bu önemli başarı ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı. UFC'ye katılması, yalnızca Aslan için değil, Türk dövüş sporları camiası için de büyük bir onur kaynağı oldu.