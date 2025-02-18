Ana Karta Yükselirse Maç Saat Kaçta Başlayacak?

İbo Aslan'ın Ion Cutelaba karşısındaki mücadelesinin ön eleme karşılaşması olduğunu hatırlatalım. Eğer Aslan, ön eleme mücadelesinden galip gelerek ana karta yükselirse, ana karttaki maçı TSİ 05.00'te başlayacak.

İbo Aslan Kimdir?

Türk hafif ağır siklet karma dövüş sanatçısı, başarılarıyla MMA dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 28 yaşındaki dövüşçü 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile gerçekleştirdiği karşılaşmayı kazanarak UFC'ye katılmaya hak kazandı. Bu zafer, Aslan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve onu dünyanın en prestijli MMA organizasyonlarından birine taşıdı.

İbo Aslan'ın Yükselişi: Brave Combat Federation'dan UFC'ye

İbo Aslan, dövüş kariyerine 2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da başladığı müsabakalarda adını duyurdu. Brave Combat Federation'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aslan, MMA dünyasında yükselmek için büyük bir adım attı. Bu süreçte hem teknik hem de stratejik yeteneklerini geliştirerek uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edindi.

Dana White's Contender Series'deki Zafer: İbo Aslan'ın Kariyerinde Dönüm Noktası

Ancak, 2023'teki Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. karşısında elde ettiği zafer, İbo Aslan'ın kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu zafer, onu UFC'ye taşıyan biletin sahibi yaptı. Dünyanın en büyük MMA organizasyonu olan UFC'ye katılma hakkı kazanan Aslan, bu önemli başarı ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı. UFC'ye katılması, yalnızca Aslan için değil, Türk dövüş sporları camiası için de büyük bir onur kaynağı oldu.