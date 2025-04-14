İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı buymuş

Orta Çağ İslam dünyasının en büyük hekimlerinden biri olan İbn-i Sina, yalnızca hastalıkların tedavisiyle değil sağlıklı yaşama dair kapsamlı önerileriyle de dikkat çekiyor. "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı başyapıtında sağlıklı yaşamın sırlarını aktarırken, cilt sağlığına dair önerilerini de ihmal etmemiş. İbn-i Sina'ya göre güzellik sadece estetik bir kavram değil, içsel denge ve beden sağlığının bir yansıması. Bu nedenle cilt bakımında kimyasal ürünler yerine tamamen doğal içeriklere yönelmek gerektiğini vurguluyor.