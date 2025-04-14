İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı buymuş
Sağlıklı, ışıldayan ve pürüzsüz bir cilde sahip olma arzusu çağlar boyunca kadın-erkek fark etmeksizin herkesin hayalini süsledi. Gelişen teknoloji ve kozmetik ürünler cilt bakımına dair sayısız alternatif sunsa da asırlardır unutulmayan reçeteler hala ilgi görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de tıbbın babası kabul edilen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan güzellik sırları.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:44