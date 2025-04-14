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İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı buymuş

Sağlıklı, ışıldayan ve pürüzsüz bir cilde sahip olma arzusu çağlar boyunca kadın-erkek fark etmeksizin herkesin hayalini süsledi. Gelişen teknoloji ve kozmetik ürünler cilt bakımına dair sayısız alternatif sunsa da asırlardır unutulmayan reçeteler hala ilgi görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de tıbbın babası kabul edilen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan güzellik sırları.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:44
İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı buymuş

Orta Çağ İslam dünyasının en büyük hekimlerinden biri olan İbn-i Sina, yalnızca hastalıkların tedavisiyle değil sağlıklı yaşama dair kapsamlı önerileriyle de dikkat çekiyor. "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı başyapıtında sağlıklı yaşamın sırlarını aktarırken, cilt sağlığına dair önerilerini de ihmal etmemiş. İbn-i Sina'ya göre güzellik sadece estetik bir kavram değil, içsel denge ve beden sağlığının bir yansıması. Bu nedenle cilt bakımında kimyasal ürünler yerine tamamen doğal içeriklere yönelmek gerektiğini vurguluyor.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı buymuş

1. Derinlemesine Temizlik: Cildin İlk Kuralı

İbn-i Sina'ya göre, sağlıklı bir cildin ilk şartı temizliktir. Gün boyunca hava kirliliği, makyaj kalıntıları ve çevresel etkenlere maruz kalan cilt, mutlaka arındırılmalıdır. Bunun için en ideal ürün ise doğal sabunlardır.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı buymuş

Doğal zeytinyağlı ya da defneli sabunlar, cildi kurutmadan temizlemeye yardımcı olurken, gözeneklerin açılmasını ve cildin nefes almasını sağlar.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı buymuş

2. Gül Suyunun Gücü: Hem Temizler Hem Nemlendirir

Gül suyu, İbn-i Sina'nın reçetelerinde sıklıkla yer bulan bir diğer mucizevi ürün. Antibakteriyel özelliği sayesinde cildi hem temizler hem de dengeli bir şekilde nemlendirir. Ayrıca geçmişten günümüze kırışıklıkların görünümünü azaltmak ve cilt tonunu eşitlemek amacıyla kullanılmıştır.

İbn-i Sina’nın 1000 yıllık pürüzsüz cilt formülü: Meğer Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı buymuş

Saf gül suyunu bir pamuk yardımıyla sabah-akşam temiz cilde uygulamak, kısa sürede daha canlı ve ışıltılı bir görünüm sağlar.