Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail'in baş sponsoru Coca-Cola'da "klorat" skandalı... Sağlığınız için boykot edin

COCA-COLA, FANTA, SPRİTE, FUSE TEA...



Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı ifade edildi.