Kadraj Galeri Kadraj İkon Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail'in baş sponsoru Coca-Cola'da "klorat" skandalı... Sağlığınız için boykot edin

Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail'in baş sponsoru Coca-Cola'da "klorat" skandalı... Sağlığınız için boykot edin

İsrail'in Gazze'de imza attığı soykırımın finansörlerinden olan Coca Cola "gıda teröristi" çıktı. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea vb. markaların yer aldığı içeceklerde yüksek miktarda klorat belirlendi. Belçika, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da kırmızı alarm verildi. Bu durum Coca Cola ve bünyesinde bulundurduğu markalara yönelik boykotun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail savaş kabinesinin baş köşede tuttuğu Coca Cola için "Soykırımın finans kaynağı dursun! Sağlınız için Coca-Cola'yı boykot edin" çağrıları yapıldı.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:32
Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail’in baş sponsoru Coca-Cola’da klorat skandalı... Sağlığınız için boykot edin

Terör devleti İsrail'in baş sponsoru Coca-Cola, insan sağlığıyla oynuyor.

Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail’in baş sponsoru Coca-Cola’da klorat skandalı... Sağlığınız için boykot edin

Coca-Cola grubu markaların bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan içeceklerinde yüksek miktarda klorat tespit edildi.

Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail’in baş sponsoru Coca-Cola’da klorat skandalı... Sağlığınız için boykot edin

AVRUPA'DA RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını duyurdu.

Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail’in baş sponsoru Coca-Cola’da klorat skandalı... Sağlığınız için boykot edin

COCA-COLA, FANTA, SPRİTE, FUSE TEA...

Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı ifade edildi.

Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail’in baş sponsoru Coca-Cola’da klorat skandalı... Sağlığınız için boykot edin

"BU ÜRÜNLERİ TÜKETMEYİN, İADE EDİN" UYARISI

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.