Hem terör destekçisi hem gıda teröristi! İsrail'in baş sponsoru Coca-Cola'da "klorat" skandalı... Sağlığınız için boykot edin
İsrail'in Gazze'de imza attığı soykırımın finansörlerinden olan Coca Cola "gıda teröristi" çıktı. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea vb. markaların yer aldığı içeceklerde yüksek miktarda klorat belirlendi. Belçika, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da kırmızı alarm verildi. Bu durum Coca Cola ve bünyesinde bulundurduğu markalara yönelik boykotun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail savaş kabinesinin baş köşede tuttuğu Coca Cola için "Soykırımın finans kaynağı dursun! Sağlınız için Coca-Cola'yı boykot edin" çağrıları yapıldı.
Giriş Tarihi: 28.01.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:32