Kadraj Galeri Kadraj İkon HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son düzlüğüne girilirken Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran büyük gün geldi. Sarı-kırmızılı ekip ligin 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacağı maçla birlikte şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Galatasaray, mağlubiyet dışındaki her sonuçta 24. kez Süper Lig şampiyonu olacak. Bu başarı aynı zamanda kulüp tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir kilometre taşını da beraberinde getirecek: 5. yıldız!

Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:20
HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında gözler RAMS Park'a çevrildi. Ligin zirvesinde 86 puanla yer alan Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşma sadece bir maç değil; Galatasaray camiası için tarihi bir dönüm noktası olabilir. Çünkü sarı-kırmızılılar, alacakları en az 1 puanla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve Süper Lig tarihinde formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.

HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk yolunda kader maçına çıkacak olan Galatasaray, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Tribünler ise şimdiden tıklım tıklım dolmuş durumda. Tüm biletler kısa sürede tükenirken, kombine ve loca sahiplerinin de tam kadro stadyumda yerlerini alması bekleniyor.

HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

25. ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 24 kez mutlu sona ulaştı. Eğer Kayserispor karşısında beraberlik ya da galibiyet alırsa, bu sezonla birlikte toplamda 25. kez şampiyon olacak.

HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Bu da sarı-kırmızılı ekibin formasında 5. yıldızı taşıma hakkını kazanması anlamına geliyor. Şu an 4 yıldızla zirvede yalnız olan Galatasaray, bu alanda da Türk futbolunda ilki gerçekleştirmeye çok yakın.