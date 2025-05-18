HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son düzlüğüne girilirken Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran büyük gün geldi. Sarı-kırmızılı ekip ligin 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacağı maçla birlikte şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Galatasaray, mağlubiyet dışındaki her sonuçta 24. kez Süper Lig şampiyonu olacak. Bu başarı aynı zamanda kulüp tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir kilometre taşını da beraberinde getirecek: 5. yıldız!
Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:20