HEDEF 5. YILDIZ: Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında gözler RAMS Park'a çevrildi. Ligin zirvesinde 86 puanla yer alan Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Bu karşılaşma sadece bir maç değil; Galatasaray camiası için tarihi bir dönüm noktası olabilir. Çünkü sarı-kırmızılılar, alacakları en az 1 puanla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan edecek ve Süper Lig tarihinde formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.