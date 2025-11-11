Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! İŞKUR açıkladı: Şartlar ve başvuru ekranı
İş arayan binlerce adayın gözü kulağı Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) gelecek haberlerdeydi! Kurum, 11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla güncellediği ilanlarla, özel güvenlik görevlisi (ÖGG) olmak isteyenler için dev bir istihdam kapısı açtığını duyurdu. Türkiye genelinde bankalardan hastanelere, özel okullardan fabrika sahalarına kadar yüzlerce farklı kurumda görevlendirilmek üzere binlerce ÖGG alımı yapılacak. Başvuru süreci İŞKUR'un e-Şube ekranı üzerinden online olarak başladı. Peki hangi şartlar aranıyor hangi belgelere sahip olmak gerekiyor ve başvuru ekranına nasıl ulaşılır? İşte en az lise mezunu adayları ilgilendiren o kritik ilanların tüm detayları!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:58