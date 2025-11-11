Hastane, okul ve bankalara en az lise mezunu ÖGG alımı başladı! İŞKUR açıkladı: Şartlar ve başvuru ekranı

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları Nelerdir? (2025 Güncel)

İŞKUR üzerinden yayımlanan özel sektör ilanlarında başvuru şartları, ilanı veren kuruma (hastane, banka, okul vb.) göre küçük değişiklikler gösterebilse de, adaylarda aranan temel genel şartlar bellidir. Başvuru yapmayı düşünen adayların aşağıdaki şartları eksiksiz olarak taşıması gerekmektedir.

Eğitim, Yaş ve Adli Sicil Şartı

Eğitim Durumu: Yayımlanan ilanların büyük çoğunluğu en az lise mezunu adayları hedeflemektedir. Ancak bazı firmalar "Güvenlik Görevlisi" kadrosu için ilkokul mezunu adayların başvurularını da kabul etmektedir. Adayların, başvuracakları ilanın "eğitim" sekmesini dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Yaş Sınırlaması: Genellikle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak. Bu aralık, bazı kurumlarda 45 veya 50 yaşa kadar esnetilebilmektedir.

Suç Kaydı (Adli Sicil): Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, vb.) veya terörle ilgili suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bu konularda devam eden bir soruşturma veya kovuşturmaya sahip olmamak.