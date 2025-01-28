"YÖNLENDİRDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Osman Kavala'yı kamuoyundan tanıdığını ve bu kişilerle herhangi bir irtibatının olmadığını söyleyen Ergenç, "Ayşe Barım'ın bu şahıslarla irtibatını veya yakınlık derecesini bilmiyorum. Bu konuda bir kanaat sahibi değilim. Barım'ın, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatlarına dair tam olarak bir kanaat sahibi değilim. Üzerinden zaman geçti. O günlerde ülkenin gündemi, kamuoyunca da bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıdır. Mutlaka olaylardan konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu, yönlendirdiğini hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.