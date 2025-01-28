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Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadesine ulaşıldı

Film ve dizi sektöründe Ayşe Barım skandalı ile çalkalanıyor. Barım'ın sanat dünyasında tekel oluşturduğu sanatçıların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Barım hakkında resen soruşturma başlatılırken yeni bir gelişme daha yaşandı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı. Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan ve haklarında yalan tanıklıktan soruşturma başlatılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadesine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:55
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadesine ulaşıldı

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Barım ve 21 ayrı şirket hakkında Rekabet Kurumu soruşturma başlattı. İlerleyen günlerde hakkında yürütülen bir başka soruşturma ile Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadesine ulaşıldı

Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan ve haklarında yalan tanıklıktan soruşturma başlatılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadesine ulaşıldı.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadesine ulaşıldı

Oyuncu Halit Ergenç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak alınan ifadesinde, Ayşe Barım'ı 2000'li yılların başından beri tanıdığını belirterek, "Barım ile tanışma sebebim o tarihlerde menajerlik firması aramam ve bu firma kapsamında meslek hayatıma devam etmek isteğimdir." dedi.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadesine ulaşıldı

"MEHMET ALİ ALABORA İLE SAMİMİYETİM YOKTUR"

Barım ile iş ilişkisi kurduğundan beri hiç kopmadığını dile getiren Ergenç, "Kendisinin ajansı dahilinde meslek hayatıma bugüne kadar devam ettim ve halen devam ediyorum. Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur. İş ortamları gereği gördüğümde merhabalaşmamız olmuştur." diye konuştu.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ifadesine ulaşıldı

"YÖNLENDİRDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Osman Kavala'yı kamuoyundan tanıdığını ve bu kişilerle herhangi bir irtibatının olmadığını söyleyen Ergenç, "Ayşe Barım'ın bu şahıslarla irtibatını veya yakınlık derecesini bilmiyorum. Bu konuda bir kanaat sahibi değilim. Barım'ın, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatlarına dair tam olarak bir kanaat sahibi değilim. Üzerinden zaman geçti. O günlerde ülkenin gündemi, kamuoyunca da bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıdır. Mutlaka olaylardan konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu, yönlendirdiğini hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.