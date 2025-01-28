Film ve dizi sektöründe Ayşe Barım skandalı ile çalkalanıyor. Barım'ın sanat dünyasında tekel oluşturduğu sanatçıların itiraflarıyla gün yüzüne çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından Barım hakkında resen soruşturma başlatılırken yeni bir gelişme daha yaşandı. Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklandı. Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan ve haklarında yalan tanıklıktan soruşturma başlatılan oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadesine ulaşıldı.