Kadraj Galeri Kadraj İkon Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji'den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji'den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların artması beklenirken özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, sis ve pus gibi olumsuz hava koşulları yaşanacak. Yağışlar ise doğu illerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, zirai don riski ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? Zirai don hangi illerde etkili olacak? İşte 16 Nisan bölge bölge hava durumu haritası!

Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:14
Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güna başlarken hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Orta Karadeniz'de Çorum dışında kalan iller, Sinop, Sivas, Artvin, Siirt ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış geçişleri bekleniyor.

Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Yağışların, kıyı ve alçak kesimlerde sağanak ve yağmur şeklinde olması, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olarak görülmesi öngörülüyor.

Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Gece ve Sabah Pus, Sis ve Don Etkili
Marmara'nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Bu durum sürücüler için görüş mesafesinin düşmesine yol açabileceğinden dikkatli olunması uyarısında bulunuluyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği bildirildi.

Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Sıcaklıklar Artıyor Ama Tehlike Bitmedi
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artış göstermeye devam etmesi bekleniyor. Baharın kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde sıcaklıklar yavaş yavaş normallerin üzerine çıkarken özellikle geceleri etkili olan soğuk hava tarım faaliyetlerini tehdit ediyor.