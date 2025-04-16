Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji'den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların artması beklenirken özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, sis ve pus gibi olumsuz hava koşulları yaşanacak. Yağışlar ise doğu illerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, zirai don riski ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? Zirai don hangi illerde etkili olacak? İşte 16 Nisan bölge bölge hava durumu haritası!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:14