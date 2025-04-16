Güneş açtı zirai don tehlikesi bitmedi! Meteoroloji’den o illere uyarı: Kar yağışı devam edecek mi? 16 Nisan hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni güna başlarken hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Orta Karadeniz'de Çorum dışında kalan iller, Sinop, Sivas, Artvin, Siirt ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış geçişleri bekleniyor.