Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente ilk göz ağrısını paylaştı! Alper Kul’dan baba-oğul pozu! “Annesine aşırı benziyor”

Güldür Güldür adlı programda Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente, 2012 yılında meslektaşı Alper Kul ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki oğlu oldu. 2 çocuk annesi Kontente, sosyal medya hesabında eşi Alper Kul ve ilk göz ağrısının baba-oğul pozuna yer verdi. Galada çekilen kare, sosyal medyada büyük ilgi çekerken ünlü çiftin oğlu için "Ya oğlanın yüzü direkt sizmişsiniz, maşallah", "Aynı anne", "Annesine aşırı benziyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Alper Kul ile Aylin Kontente'nin yakışıklı oğlu...