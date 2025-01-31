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Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente ilk göz ağrısını paylaştı! Alper Kul’dan baba-oğul pozu! “Annesine aşırı benziyor”

Güldür Güldür adlı programda Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente, 2012 yılında meslektaşı Alper Kul ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki oğlu oldu. 2 çocuk annesi Kontente, sosyal medya hesabında eşi Alper Kul ve ilk göz ağrısının baba-oğul pozuna yer verdi. Galada çekilen kare, sosyal medyada büyük ilgi çekerken ünlü çiftin oğlu için "Ya oğlanın yüzü direkt sizmişsiniz, maşallah", "Aynı anne", "Annesine aşırı benziyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Alper Kul ile Aylin Kontente'nin yakışıklı oğlu...

Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:39
Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente ilk göz ağrısını paylaştı! Alper Kul’dan baba-oğul pozu! Annesine aşırı benziyor

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Burcu karakteriyle hafızalara kazınan Aylin Kontente, 2012 yılında meslektaşı Alper Kul ile dünyaevine girdi.

Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente ilk göz ağrısını paylaştı! Alper Kul’dan baba-oğul pozu! Annesine aşırı benziyor

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ancak birbirlerine duydukları aşkı her fırsatta dile getiren ünlü çiftin bu evlilikten Arel ve Leo adlarında iki oğlu oldu.

Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente ilk göz ağrısını paylaştı! Alper Kul’dan baba-oğul pozu! Annesine aşırı benziyor

Çocuklarını kameralardan uzak tutan ünlü çift kural bozdu ve Alper Kul yeni filminin galasında oğluyla objektif karşısına geçti.

Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente ilk göz ağrısını paylaştı! Alper Kul’dan baba-oğul pozu! Annesine aşırı benziyor

Aylin Kontente ise baba-oğlun galada çekilen karesine Instagram sayfasında yer verdi.

Güldür Güldür’ün Burcu’su Aylin Kontente ilk göz ağrısını paylaştı! Alper Kul’dan baba-oğul pozu! Annesine aşırı benziyor

Eşi ve oğlunun fotoğrafını yayınlayan Kontente, kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımına "Kalbimi bıraktım size" notunu ekledi.