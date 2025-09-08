Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede rekor seviyelerde seyreden altın ve gümüş piyasalarına ilişkin yatırımcılara önemli uyarılarda ve öngörülerde bulundu. Kısa vadede alım için beklenmesi gerektiğini belirten Memiş yıl sonu için ise gram altında 5.000 TL hedefini işaret etti. Geçtiğimiz hafta kırdığı rekorlarla piyasalara damga vuran altın, 8 Eylül 2025 Pazartesi gününe de güçlü bir başlangıç yaptı. Küresel ekonomik belirsizlikler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimler, altının "güvenli liman" talebini artırmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.