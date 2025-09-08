Kadraj Galeri Kadraj İkon Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de yaptığı değerlendirmede rekor seviyelerde seyreden altın ve gümüş piyasalarına ilişkin yatırımcılara önemli uyarılarda ve öngörülerde bulundu. Kısa vadede alım için beklenmesi gerektiğini belirten Memiş yıl sonu için ise gram altında 5.000 TL hedefini işaret etti. Geçtiğimiz hafta kırdığı rekorlarla piyasalara damga vuran altın, 8 Eylül 2025 Pazartesi gününe de güçlü bir başlangıç yaptı. Küresel ekonomik belirsizlikler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimler, altının "güvenli liman" talebini artırmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 10:27
Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından teknik düzeltmelerin gelebileceğini vurgulayan İslam Memiş, "Bu haftayı pas geçmek lazım. Altın ve gümüş alacaklar bu hafta bence biraz sabretmeli. O hızlı yükselişlerden sonra gelecek teknik düzeltmeler aşağı yönlü hareketler yatırımcısına zaman zaman fırsatlar verecektir," dedi.

Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

İSLAM MEMİŞ CANLI YAYINDA O RAKAMI VERDİ

İslam Memiş 4.800 TL seviyesinden haftaya başlayan gram altın için olası düşüşlerde 4.690-4.680 TL bandının, 3.586 dolar olan ons altında ise 3.480 dolar seviyesinin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Altın fiyatları zirveye koşuyor! İslam Memiş 2026 gram altın için çarpıcı tahminini açıkladı İslam Memiş 2026 gram altın için çarpıcı tahminini açıkladı

Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

YIL SONU İÇİN YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Kritik psikolojik dirençlerin aşıldığını ifade eden uzman, orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. "Gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyeleri kırıldı," diyen Memiş, yıl sonu hedeflerini şöyle açıkladı:

Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

Gram Altın Yeni Hedef: 5.000 TL

Gram altın için yeni rekor geldi! İslam Memiş canlı yayında o rakamı verdi

Ons Altın Yeni Hedef: 3.750 Dolar