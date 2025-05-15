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Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

2025 yılında geçici vergi ödemeleriyle ilgili merak edilenler arasında en çok sorgulanan konulardan biri de 1. dönem geçici verginin ne zaman ödeneceği ve ödeme süresinin uzatılıp uzatılmadığı oldu. Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için önemli bir yükümlülük olan geçici vergi, yıl içinde elde edilen kazançların belirli dönemler için peşin olarak tahsil edilmesini sağlayan bir vergi türü.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:25
Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

2025 yılına ait 1. dönem geçici vergi beyan ve ödeme süresiyle ilgili binlerce mükellefin gözü Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) gelecek açıklamaya çevrildi. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk geçici vergi dönemi için normal takvim işlemeye devam ederken, "süre uzatıldı mı?" sorusu son günlere yaklaşırken daha da sık sorulmaya başlandı.

Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

Beyan ve Ödeme Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi
Mevzuata göre geçici vergi beyannameleri, ilgili üç aylık dönemi takip eden ikinci ayın 17. günü akşamına kadar veriliyor. Bu kapsamda, 2025 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamesi için son gün 17 Mayıs 2025 Cumartesi olarak belirlendi. Aynı gün, vergi ödemesinin de yapılması gerekiyor.

Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

Özellikle 17 Mayıs tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi, mükellefleri hafta sonu ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddütte bıraktı. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı henüz resmi bir erteleme kararı açıklamadı.

Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

Süre Uzatılacak Mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geçici vergi için süre uzatımı olup olmayacağı merak konusu. Ancak haber yayına hazırlandığı saat itibarıyla GİB'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle mükelleflerin, herhangi bir uzatma kararı alınmadığı sürece işlemlerini 17 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

Geçmiş dönemlerde benzer durumlarda sürelerin uzatıldığı görülse de bu tür kararların yalnızca resmi duyurularla geçerlilik kazanacağını hatırlatmakta fayda var.