Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

Süre Uzatılacak Mı?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geçici vergi için süre uzatımı olup olmayacağı merak konusu. Ancak haber yayına hazırlandığı saat itibarıyla GİB'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle mükelleflerin, herhangi bir uzatma kararı alınmadığı sürece işlemlerini 17 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.