Geçici vergi uzatıldı mı, son durum ne? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?
2025 yılında geçici vergi ödemeleriyle ilgili merak edilenler arasında en çok sorgulanan konulardan biri de 1. dönem geçici verginin ne zaman ödeneceği ve ödeme süresinin uzatılıp uzatılmadığı oldu. Ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için önemli bir yükümlülük olan geçici vergi, yıl içinde elde edilen kazançların belirli dönemler için peşin olarak tahsil edilmesini sağlayan bir vergi türü.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:25