Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş boşanma sonrasını anlattı! “Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım”

Murat karakterini canlandırdığı Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Uğur Pektaş, meslektaşı Gamze Özçelik ile 2008 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Murathan adında bir oğlu oldu. Ancak ünlü çiftin evliliği yalnızca üç yıl sürdü. Uzun bir süre setlerden uzak kalan Uğur Pektaş ise yıllar sonra verdiği röportajda boşanma sonrasında yaşadıklarını anlattı. Oğluyla ilgili de samimi itiraflarda bulunan Pektaş'ın "Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım" diyerek anlattığı olay dikkat çekti.