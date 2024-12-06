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Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş boşanma sonrasını anlattı! “Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım”

Murat karakterini canlandırdığı Arka Sokaklar dizisi ve Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Uğur Pektaş, meslektaşı Gamze Özçelik ile 2008 yılında nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Murathan adında bir oğlu oldu. Ancak ünlü çiftin evliliği yalnızca üç yıl sürdü. Uzun bir süre setlerden uzak kalan Uğur Pektaş ise yıllar sonra verdiği röportajda boşanma sonrasında yaşadıklarını anlattı. Oğluyla ilgili de samimi itiraflarda bulunan Pektaş'ın "Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım" diyerek anlattığı olay dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:07
Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş boşanma sonrasını anlattı! Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım

2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olarak adını tüm Türkiye'ye duyuran Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazındı.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş boşanma sonrasını anlattı! Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım

Ünlü oyuncu, 2008 yılında Arka Sokaklar'daki rol arkadaşı Gamze Özçelik ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Murathan adını verdikleri bir oğlu oldu.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş boşanma sonrasını anlattı! Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım

Ancak dönemin gözde çiftlerinden olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in evliliği uzun sürmedi. Ünlü çift, 3 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş boşanma sonrasını anlattı! Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım

Uzun bir süre setlerden uzak kalan Uğur Pektaş ise yıllar sonra verdiği röportajda boşanma sonrasında yaşadıklarını anlattı. Tercüman'a konuşan Pektaş, "Hayat bir yolculuktur ve her yolculuk, kendini keşfetme fırsatıdır" derler. Siz yolculuğunuzun hangi aşamasındasınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş boşanma sonrasını anlattı! Uçağın kalkmasına 5-6 saat kala neye uğradığımı şaşırdım

"BOŞANDIKTAN SONRA O RUH HALİ VE ARAYIŞ İLE BUGÜNLERE GELDİM"

Pektaş, "Tabii ki değişim devam ediyor. Ben yolculuğumun hangi aşamasındayım bilmiyorum kendi haritamın gidilmemiş yerlerini merak ediyorum. Varoluş sebebimi kavrama yolunda mücadele ediyorum birçok insan gibi" dedi.

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