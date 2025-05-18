Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'de tarihi bir dönemece yaklaşırken şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25. zaferine sadece bir puan uzaklıkta. Tüm gözler, Rams Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında olacak.