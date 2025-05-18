Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda zirve mücadelesi nefes keserken Galatasaray taraftarı için heyecan dorukta. Sarı-kırmızılılar bu akşam RAMS Park'ta ağırlayacağı Kayserispor karşısında alacağı bir puanla şampiyonluğunu resmen ilan etmiş olacak. Yıllardır olduğu gibi bu sezon da bitime sayılı günler kala şampiyonluk heyecanı İstanbul sokaklarını sararken kutlama hazırlıkları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.
Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:11