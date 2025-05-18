Kadraj Galeri Kadraj İkon Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda zirve mücadelesi nefes keserken Galatasaray taraftarı için heyecan dorukta. Sarı-kırmızılılar bu akşam RAMS Park'ta ağırlayacağı Kayserispor karşısında alacağı bir puanla şampiyonluğunu resmen ilan etmiş olacak. Yıllardır olduğu gibi bu sezon da bitime sayılı günler kala şampiyonluk heyecanı İstanbul sokaklarını sararken kutlama hazırlıkları da büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 13:11
Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'de tarihi bir dönemece yaklaşırken şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25. zaferine sadece bir puan uzaklıkta. Tüm gözler, Rams Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında olacak.

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonluk gelirse ilk coşku stadyumda yaşanacak.

Ancak asıl sürpriz, kutlamaların adresinde gizli.

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Kemerburgaz Değil Florya: Efsane Geri Dönüyor

Galatasaray, sezon başında taşındığı Kemerburgaz Metin Oktay Yerleşkesi'ni geride bırakıp, bir başka simgesel mekânda buluşacak: Florya Metin Oktay Tesisleri.

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Kulüp yönetimi şampiyonluk kutlamaları için Florya'daki eski tesisleri yeniden hazırlattı. Bu tercihin arkasında hem nostalji hem de camia içinde güçlü bir aidiyet duygusu yatıyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nerede yapılacak? 18 Mayıs Pazar GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Rams Park'ta İlk Turu Atacaklar

Eğer Galatasaray, Kayserispor karşısında puan ya da puanlar alarak şampiyonluğunu ilan ederse, ilk kutlama Rams Park'ta yapılacak.