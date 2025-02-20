Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenir mi? Derbinin günü değişecek mi?
İstanbul'da dünden itibaren etkisini gösteren ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı tehlikeye sokuyor. Sahadaki zemin hazırlıkları ve maçın oynanabilmesi için yürütülen yoğun çalışmalar kar yağışının artması durumunda yetersiz kalabilir. Eğer Galatasaray - Alkmaar maçı yarına ertelenirse İstanbul'daki kar yağışı 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:29