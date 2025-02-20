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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenir mi? Derbinin günü değişecek mi?

İstanbul'da dünden itibaren etkisini gösteren ve bugün de devam eden yoğun kar yağışı Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı tehlikeye sokuyor. Sahadaki zemin hazırlıkları ve maçın oynanabilmesi için yürütülen yoğun çalışmalar kar yağışının artması durumunda yetersiz kalabilir. Eğer Galatasaray - Alkmaar maçı yarına ertelenirse İstanbul'daki kar yağışı 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.

Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:29
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenir mi? Derbinin günü değişecek mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etmeye hazırlanıyor. İlk maçta 4-1'lik mağlubiyetin ardından tarihi bir geri dönüş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, İstanbul'da dün akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşma öncesi planlarını değiştirdi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenir mi? Derbinin günü değişecek mi?

Karamürgaz'da Zemin Korunuyor Florya'da Taktik Çalışması

İstanbul'daki kar yağışı, Galatasaray'ı karşılaşma öncesi zemin hazırlıklarına yönelik tedbirler almaya zorladı. Kemerburgaz'da yeni yapılan hibrit çimle kaplı zemini korumak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bu yüzden son taktik çalışmayı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Aynı zamanda, RAMS Park'ta kar yağışına karşı zemini koruma çalışmaları sürdürülüyor.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenir mi? Derbinin günü değişecek mi?

Kar Fırtınası, Maçın Oynanmasını Tehlikeye Atabilir

İstanbul'u etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası, Galatasaray- AZ Alkmaar karşılaşmasının oynanıp oynanamayacağı konusunda belirsizlik yaratıyor. Yoğun kar yağışının maç saatine kadar devam etmesi durumunda, sahadaki zemin iyice bozulabilir. Galatasaray yönetimi, bu olasılığa karşı çeşitli önlemler aldı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenir mi? Derbinin günü değişecek mi?

Saha zemini branda ile kaplanacak, kar küreme araçları hazırda bekletilecek ısıtma sistemleri sürekli olarak aktif tutulacak ve ışıklar da devrede olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ertelenir mi? Derbinin günü değişecek mi?

Maçın Ertelenme İhtimali, Süper Lig Derbisini de Etkileyebilir

Yoğun kar yağışı nedeniyle maçın ertelenmesi durumunda, 24 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig derbisi Galatasaray-Fenerbahçe'yi de etkileyebilir.