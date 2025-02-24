Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 25. haftası büyük heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle sona erecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşmada iki ezeli rakip RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın saati, yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve hakem kadrosu gibi detayları merak ediyor. İşte dev derbiye dair tüm bilgiler.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:18