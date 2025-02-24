Kadraj Galeri Kadraj İkon Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11'ler...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 25. haftası büyük heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle sona erecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşmada iki ezeli rakip RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın saati, yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve hakem kadrosu gibi detayları merak ediyor. İşte dev derbiye dair tüm bilgiler.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:18
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11’ler...

Süper Lig'in 25. haftasında gözler sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Tarihi rekabette 402. randevuya çıkmaya hazırlanan iki takım bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili tüm bilgiler.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11’ler...

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Süper Lig'in 25. haftası, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne olacak. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 sezonu fikstürününe göre, dev derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports HD1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11’ler...

Muhtemel 11'ler: Derbiye Nasıl çıkacaklar?

Dev derbi öncesinde teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11'ler merak konusu. Beklenen kadrolar ise şu şekilde:

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkadir, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper ve Osimhen.

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic; Dzeko ve En Nesyri.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11’ler...

402. Randevuda Tarihsel Rekabet

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı"nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı ilk maç ile başladı. İki takım bugüne kadar 401 kez karşı karşıya geldi.

Galibiyet sayısında Fenerbahçe önde: Sarı-lacivertliler 149 galibiyet alırken, Galatasaray 129 kez sahadan zaferle ayrıldı. 123 karşılaşma ise berabere sona erdi. Atılan gol sayılarında da Fenerbahçe üstün: 542 golle rakibine fark atan Fenerbahçe'ye, Galatasaray 500 golle yanıt verdi.

Süper Lig tarihinde oynanan 135 maçta da Fenerbahçe 53, Galatasaray ise 38 kez kazandı. 44 maç berabere sona erdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11’ler...

Son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu periyotta Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 3 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 6 gol kaydetti. Galatasaray'ın 7 Nisan'da oynanan TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen galip ilan edildiği unutulmamalı.