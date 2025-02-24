Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS-FB muhtemel 11’ler...

402. Randevuda Tarihsel Rekabet

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı"nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı ilk maç ile başladı. İki takım bugüne kadar 401 kez karşı karşıya geldi.

Galibiyet sayısında Fenerbahçe önde: Sarı-lacivertliler 149 galibiyet alırken, Galatasaray 129 kez sahadan zaferle ayrıldı. 123 karşılaşma ise berabere sona erdi. Atılan gol sayılarında da Fenerbahçe üstün: 542 golle rakibine fark atan Fenerbahçe'ye, Galatasaray 500 golle yanıt verdi.

Süper Lig tarihinde oynanan 135 maçta da Fenerbahçe 53, Galatasaray ise 38 kez kazandı. 44 maç berabere sona erdi.