Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi

Formula 1 Sezonu 2025 Takvimi

2025 sezonunda toplamda 24 yarış yapılacak ve sezon, Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. Takımlar Avustralya'dan sonra Çin'e geçecek ve Japonya'yı takiben Asya turunu Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarıyla tamamlayacak.