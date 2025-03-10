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Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi

Formula 1 tutkunları için heyecan dorukta! 2025 sezonunun başlamasına sadece bir hafta kaldı. Bu yılki yarış takvimi de belli oldu ve toplamda 24 yarış yapılacağı duyuruldu. 2025 sezonu Avustralya Grand Prix'si ile start alacak. İşte bu büyük etkinliği canlı izlemek isteyenler için detaylı yayın bilgileri ve tarihler.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:48
Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi

2025 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de bulunan Albert Park Pisti'nde yapılacak. Yarış severler Formula 1'in ilk hafta sonu programına odaklandı. İşte Avustralya GP hafta sonunun detayları.

Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi

İşte Avustralya GP hafta sonunun detayları.

14 Mart Cuma:

Antrenman Seansı: 04:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Antrenman Seansı: 08:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi

15 Mart Cumartesi:

Antrenman Seansı: 04:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama Seansı: 08:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi

16 Mart Pazar:

Yarış: 07:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi

Formula 1 Sezonu 2025 Takvimi

2025 sezonunda toplamda 24 yarış yapılacak ve sezon, Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. Takımlar Avustralya'dan sonra Çin'e geçecek ve Japonya'yı takiben Asya turunu Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarıyla tamamlayacak.