Formula 1 yeni sezon ne zaman başlayacak? F1 Avustralya Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2025 yarış takvimi
Formula 1 tutkunları için heyecan dorukta! 2025 sezonunun başlamasına sadece bir hafta kaldı. Bu yılki yarış takvimi de belli oldu ve toplamda 24 yarış yapılacağı duyuruldu. 2025 sezonu Avustralya Grand Prix'si ile start alacak. İşte bu büyük etkinliği canlı izlemek isteyenler için detaylı yayın bilgileri ve tarihler.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:48