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Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Formula 1 heyecanı bu hafta sonu Macaristan'a taşınıyor. Sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen Macaristan Grand Prix'si, Hungaroring pistinde gerçekleşecek. Dar ve teknik virajlarıyla bilinen pistte, strateji ve pilot becerisi ön plana çıkarken sıralama turlarında elde edilen sonuç yarışın kaderini büyük ölçüde etkileyebilir. Peki Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 12:53
Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun kırılma noktalarından biri olarak görülen Macaristan Grand Prix'si için geri sayım sona erdi.

Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Taktiksel savaşlara sahne olması beklenen Hungaroring'de, bugün (3 Ağustos Pazar) Türkiye saatiyle 16.00'da start verilecek. Yarışseverler ekran başındaki yerlerini şimdiden aldı.

Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Leclerc'ten Kritik Pole: McLaren Baskıyı Artırıyor

Sıralama turlarında adeta milisaniyeler konuştu. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, olağanüstü bir turla pole pozisyonunun sahibi olurken, McLaren sürücüleri yarışa çok yakın mesafeden başlıyor.

Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Avustralyalı Oscar Piastri sadece 0.026 saniye geride ikinci sırayı alırken, Büyük Britanyalı Lando Norris ise 0.041 saniyelik farkla üçüncü cebe yerleşti. Bu üçlü arasında yaşanacak rekabet, yarışın kaderini doğrudan etkileyebilir.

Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Hungaroring'de 70 Turluk Zorlu Sınav

Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki klasik pist Hungaroring, dar virajları ve geçişe kapalı yapısıyla ünlü. Bu özellik, strateji ve pit-stop hamlelerini her zamankinden daha önemli hâle getiriyor.