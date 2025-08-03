Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Hungaroring'de 70 Turluk Zorlu Sınav

Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki klasik pist Hungaroring, dar virajları ve geçişe kapalı yapısıyla ünlü. Bu özellik, strateji ve pit-stop hamlelerini her zamankinden daha önemli hâle getiriyor.