Formula 1 Macaristan GP saat kaçta? 3 Ağustos F1 Macaristan hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Formula 1 heyecanı bu hafta sonu Macaristan'a taşınıyor. Sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen Macaristan Grand Prix'si, Hungaroring pistinde gerçekleşecek. Dar ve teknik virajlarıyla bilinen pistte, strateji ve pilot becerisi ön plana çıkarken sıralama turlarında elde edilen sonuç yarışın kaderini büyük ölçüde etkileyebilir. Peki Formula 1 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 12:53