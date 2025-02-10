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Ferdi Tayfur'a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: "Babama düşman ettiler"

Müslüm Gürses, Orhan Gencebay gibi arabesk müziğinin "babası" olarak bilinen Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatının ardından hem cenaze töreninde hem de vasiyetinde ortalık karıştı. Açıklanan vasiyet sonrası Tuğçe Tayfur'un açıklamaları dikkat çekerken, Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un bunu para karşılığında yaptığı iddia edilmiş ve ona ait olduğu iddia edilen küfürlü mesajlar ifşa edilmişti. Timur Turanbayburt, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile iddialara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:42
Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiniz...

Arabesk müziğinin efsane isimleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

2 Ocak'ta ise bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiniz...

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından aile içi krizler patlak vermişti. Cenaze töreninde kızı Tuğçe Tayfur ve yeğeni Şirin Gözalıcı arasında yaşananlar hem magazin hem medya gündeminde büyük ses getirirken, daha sonra vasiyet olayı krizlere kriz ekledi.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı

Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiniz...

İŞTE FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ

Yeğeni Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaşmıştı: Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.

Şirin Gözalıcı'nın paylaşımı sonrası Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşıp dava açacaklarını duyurmuştu.

Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiniz...

FERDİ TAYFUR'A BÖBREĞİNİ PARA KARŞILIĞI MI VERDİ?

Timur Turanbayburt'un babasına para karşılığı böbreğini verdiği iddia edilmiş ve sosyal medyada küfürlü paylaşımlar ortaya atılmıştı. Uzun zaman sessizliğini koruyan Timur Turanbayburt'tan ilk açıklama geldi.

Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiniz...

"KENDİ İSTEĞİMLE VERDİM..."

İşte Timur Turanbayburt'tun o açıklamaları:

"Çok moralim bozuk. Benim iki tane erkek evladım var onların üzerinden bana geliyorlar. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı, ben kendi isteğimle gönül rızasıyla gidip babam yaşasın diye verdim."