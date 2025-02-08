MİRAS KAVGASI BAŞLADI

Bu gerilim aile üyeleri arasında yaşanan miras kavgası ile yeniden alevlendi. Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi. Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi.

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