Ferdi Tayfur servetinin %10'unu vakıflara bağışlamıştı! İşte o mallar
İçim Yanar, Sabahçı Kahvesi, Bana da Söyle gibi yapımlarıyla arabesk müziğin efsane isimlerden olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hataya gözlerini yumdu. Merhum sanatçının cenaze töreninde yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Tayfur'un vasiyetnamesinin açıklanması taraflar arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Tayfur'un TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 06:50