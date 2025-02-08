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Ferdi Tayfur servetinin %10'unu vakıflara bağışlamıştı! İşte o mallar

İçim Yanar, Sabahçı Kahvesi, Bana da Söyle gibi yapımlarıyla arabesk müziğin efsane isimlerden olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hataya gözlerini yumdu. Merhum sanatçının cenaze töreninde yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur arasında yaşanan gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Tayfur'un vasiyetnamesinin açıklanması taraflar arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Tayfur'un TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.02.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 06:50
Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamış! İşte o mallar

Ferdi Tayfur 2 Ocak Perşembe akşamı 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tayfur'un kaybıyla sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamış! İşte o mallar

Tayfur'un vefatının ardından cenaze töreninde yeğeni Şirin Gözalıcı ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki gerilim gündemde geniş yankı uyandırdı.

Kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü | Ferdi Tayfurun vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...
Kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü | Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...

Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamış! İşte o mallar

MİRAS KAVGASI BAŞLADI

Bu gerilim aile üyeleri arasında yaşanan miras kavgası ile yeniden alevlendi. Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi. Vasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi.

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Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamış! İşte o mallar

Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davası Muğla'nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlandı. Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı.

Ferdi Tayfur servetinin %10’unu vakıflara bağışlamış! İşte o mallar

VAKIFLARA BAĞIŞLADIĞI MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sanatçının, mal varlığının bir kısmını vakıflara bağışladığını söyledi. Tayfur'un TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına bağışladığı mallar ortaya çıktı. Efsane sanatçının 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara bağışlandığı öğrenildi.