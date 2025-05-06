FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs 2025 faiz kararı toplantısına sayılı günler kaldı. Küresel ekonomiyi etkileyen bu kritik karar öncesinde piyasalarda tedirgin bir bekleyiş sürüyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri konusunda yaşanan müzakereler yatırımcıların risk iştahını artırmışken, dolar, altın ve kripto paralarda devam eden yükseliş dikkat çekiyor. Peki Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasaların beklentisi ne yönde şekilleniyor?