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FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak olan Mayıs 2025 toplantısına odaklanmış durumda. Yatırımcılar bu yılın üçüncü faiz kararını alacak olan Fed'in altın, dolar, kripto varlıklar ve petrol gibi birçok piyasayı etkileyecek bir adım atıp atmayacağını merakla bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz aylarda faiz artışlarıyla küresel para piyasalarında dengeleri önemli ölçüde değiştirmişti. Şimdi ise gözler mayıs ayında yapılacak toplantıdan çıkacak kritik karara çevrilmiş durumda.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 07:44
FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs 2025 faiz kararı toplantısına sayılı günler kaldı. Küresel ekonomiyi etkileyen bu kritik karar öncesinde piyasalarda tedirgin bir bekleyiş sürüyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri konusunda yaşanan müzakereler yatırımcıların risk iştahını artırmışken, dolar, altın ve kripto paralarda devam eden yükseliş dikkat çekiyor. Peki Mayıs ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasaların beklentisi ne yönde şekilleniyor?

FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Mayıs Ayı Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın Mayıs toplantısı, 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de kritik faiz kararı açıklanacak.

FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Bu karar hem Amerikan ekonomisi hem de küresel piyasalarda önemli bir etki yaratması beklenen bir dönüm noktası. Yatırımcılar bu faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını da dikkatle izleyecek.

FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların Fed Faiz Beklentisi Ne Yönde?

Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda fiyatlamalar, bankanın politika faizini sabit tutacağı yönünde bir beklenti oluşturmuş durumda. Küresel ekonominin izlediği rota, özellikle ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri müzakereleri, Fed'in alacağı kararları etkileyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD yönetiminin Çin ile tarifeler konusunda müzakere etme olasılığı, piyasalarda risk iştahını artırırken, yatırımcılar her yeni gelişmeyi yakından takip ediyor.