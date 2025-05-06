FED FAİZ KARARI MAYIS 2025: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak olan Mayıs 2025 toplantısına odaklanmış durumda. Yatırımcılar bu yılın üçüncü faiz kararını alacak olan Fed'in altın, dolar, kripto varlıklar ve petrol gibi birçok piyasayı etkileyecek bir adım atıp atmayacağını merakla bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz aylarda faiz artışlarıyla küresel para piyasalarında dengeleri önemli ölçüde değiştirmişti. Şimdi ise gözler mayıs ayında yapılacak toplantıdan çıkacak kritik karara çevrilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 06.05.2025 07:44