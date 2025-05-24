Kadraj Galeri Kadraj İkon F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

2025 Formula 1 sezonunun heyecanı Monako Grand Prix'siyle sürüyor. Geçtiğimiz İtalya Grand Prix'sinde zaferi kazanan Max Verstappen bu kez de Monako pistinde gözler önünde olacak. Formula 1 takvimine göre pilotlar 23 Mayıs'ta Monako GP için antrenman turlarına başladı. Formula 1 tutkunları "Formula 1 Monako yarışı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. Monako Grand Prix'si sezonun en prestijli ve heyecan dolu yarışlarından biri olarak ekranlarda olacak. Peki yarış saatleri ve yayın detayları nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:08
F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

2025 Formula 1 sezonu Monako Grand Prix'siyle devam ediyor. İtalya GP zaferinin ardından Max Verstappen, bu kez Monako pistinde yarışacak. Pilotlar 23 Mayıs'ta antrenmanlara başladı. Sezonun en prestijli yarışlarından biri olan Monako GP'nin yarış saatleri ve yayın detayları haberimizde.

F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

FORMULA 1 MONAKO GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monako Grand Prix'inde antrenman turları 24 Mayıs'ta tamamlanıyor.

Sıralama turu ise 24 Mayıs 2025 (bugün) saat 17:00 itibarıyla başladı.

F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

F1 Monako GP yarışı ise 25 Mayıs'ta yarın saat 16:00'da düzenlenecek.

F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

Yarışlar canlı beIN SPORTS kanalından yayınlanacak.

F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde düzenlenecek yarış öncesi McLaren pilotu Oscar Piastri dört, şampiyon Max Verstappen iki, McLaren'dan Lando Norris ise bir Grand Prix galibiyetine sahip.