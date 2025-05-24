F1 TAKVİMİ: Formula 1 Monako yarışı ne zaman? F1 Monako GP sıralama turları ve yarış hangi kanalda canlı?

2025 Formula 1 sezonunun heyecanı Monako Grand Prix'siyle sürüyor. Geçtiğimiz İtalya Grand Prix'sinde zaferi kazanan Max Verstappen bu kez de Monako pistinde gözler önünde olacak. Formula 1 takvimine göre pilotlar 23 Mayıs'ta Monako GP için antrenman turlarına başladı. Formula 1 tutkunları "Formula 1 Monako yarışı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. Monako Grand Prix'si sezonun en prestijli ve heyecan dolu yarışlarından biri olarak ekranlarda olacak. Peki yarış saatleri ve yayın detayları nedir? İşte merak edilenler...