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F1 Avustralya GP canlı izle! 2025 Formula 1 yarışları nereden, hangi kanaldan izlenir?

Formula 1 tutkunları, Avustralya GP'nin yarışlarının ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını takip ediyor. F1, 2025 Dünya Şampiyonası'na Avustralya'daki antrenmanlarla start verdi. McLaren pilotu Lando Norris, ilk antrenmanlarda zirveye çıkarak dikkatleri üzerine çekerken, Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci antrenmanda liderliği ele almayı başardı. F1 Avustralya GP'si, 15-16 Mart tarihlerinde sıralama turları ve ana yarışla devam ediyor. Peki F1 Avustralya GP canlı nereden izlenir? İşte Formula 1 takvimi!

Giriş Tarihi: 15.03.2025 18:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:25
F1 Avustralya GP canlı izle! 2025 Formula 1 yarışları nereden, hangi kanaldan izlenir?

Formula 1 heyecanı 2025 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Sezon öncesi testler, 26 Şubat'ta Bahreyn'de yapıldı. Formula 1 tutkunları, Avustralya GP sıralama turları ve yarışına dair F1 takvimini takip ediyor. Peki Formula 1 Avustralya GP yarışı ne zaman ve saat kaçta? İşte 2025 Formula 1 (F1) yarış takvimi.

F1 Avustralya GP canlı izle! 2025 Formula 1 yarışları nereden, hangi kanaldan izlenir?

2025 FORMULA 1 AVUSTRALYA GP YARIŞI NE ZAMAN?

Avustralya Melbourne Grand Prix antrenman seansları, 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Sıralama turları 15 Mart günü saat 08:00'de başladı. Büyük yarış ise 16 Mart'ta saat 07:00'de yapılacak. Sıralama turları ve Formula 1 yarışları, canlı olarak beIN SPORTS 4 kanalından izlenebilecek.

F1 Avustralya GP canlı izle! 2025 Formula 1 yarışları nereden, hangi kanaldan izlenir?

F1 AVUSTRALYA GP 2025 SAAT KAÇTA?

F1 Avustralya GP sıralama turları, 15 Mart 2025 Cumartesi günü saat 08:00'de başladı. Ana yarış ise 16 Mart 2025 Pazar günü sabah saat 07:00'de gerçekleşecek. Yarışları beIN Sports kanalından ve F1 TV üzerinden yayınlanıyor.

F1 Avustralya GP canlı izle! 2025 Formula 1 yarışları nereden, hangi kanaldan izlenir?

Çin GP
Antrenman Seansı: 21 Mart (06:30)
Sprint Sıralama Turları: 21 Mart (10:30)
Sprint Yarış: 22 Mart (06:00)
Sıralama Turları: 22 Mart (10:00)
Yarış: 23 Mart (10:00)

Japonya GP
Antrenman Seansı: 4 - 5 Nisan (05:30/09:00/05:30)
Sıralama Turları: 5 Nisan (09:00)
Yarış: 6 Nisan (08:00)

F1 Avustralya GP canlı izle! 2025 Formula 1 yarışları nereden, hangi kanaldan izlenir?

Bahreyn GP
Antrenman Seansı: 11 - 12 Nisan (14:30/18:00/15:30)
Sıralama Turları: 12 Nisan (19:00)
Yarış: 13 Nisan (18:00)

Suudi Arabistan GP
Antrenman Seansı: 18 - 19 Nisan (16:30/20:00/16:30)
Sıralama Turları: 19 Nisan (20:00)
Yarış: 20 Nisan (20:00)