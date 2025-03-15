F1 Avustralya GP canlı izle! 2025 Formula 1 yarışları nereden, hangi kanaldan izlenir?

Formula 1 tutkunları, Avustralya GP'nin yarışlarının ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını takip ediyor. F1, 2025 Dünya Şampiyonası'na Avustralya'daki antrenmanlarla start verdi. McLaren pilotu Lando Norris, ilk antrenmanlarda zirveye çıkarak dikkatleri üzerine çekerken, Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci antrenmanda liderliği ele almayı başardı. F1 Avustralya GP'si, 15-16 Mart tarihlerinde sıralama turları ve ana yarışla devam ediyor. Peki F1 Avustralya GP canlı nereden izlenir? İşte Formula 1 takvimi!