EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL'lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı
Milyonlarca kişinin gözü, emeklilik şartlarını yeniden düzenlemesi beklenen TBMM'deki Torba Yasa görüşmelerinde. EYT'yi (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kıl payı kaçıranlar için devrim niteliğinde bir düzenleme yolda. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre yılbaşı öncesi yapılacak gün satın alma (borçlanma) hamlesiyle 200.000 TL'ye kadar kazanç elde etmek ve 2.160 güne varan prim avantajı yakalamak mümkün! İşte emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürecek o kritik borçlanma detayları...
Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 08:26