Kadraj Galeri Kadraj İkon EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL'lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı

EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL'lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı

Milyonlarca kişinin gözü, emeklilik şartlarını yeniden düzenlemesi beklenen TBMM'deki Torba Yasa görüşmelerinde. EYT'yi (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kıl payı kaçıranlar için devrim niteliğinde bir düzenleme yolda. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in yazısına göre yılbaşı öncesi yapılacak gün satın alma (borçlanma) hamlesiyle 200.000 TL'ye kadar kazanç elde etmek ve 2.160 güne varan prim avantajı yakalamak mümkün! İşte emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürecek o kritik borçlanma detayları...

Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 08:26
EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL’lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı

Faruk Erdem'in analizine göre beklenen düzenlemelerden biri kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkının genişletilmesi ve erkek sigortalılar için askerlik borçlanması sürelerinin daha avantajlı hale getirilmesi. Bu düzenlemeler kapsamında, 2.160 güne (6 yıla) varan prim gününün mevcut yasal borçlanma limitlerinin üzerinde ve daha esnek şartlarla sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Bu eksik günü olan ve EYT'yi kıl payı kaçırmış kişiler için erken emeklilik anlamına geliyor.

SGK girişi 1999, 2009, 2016 arası olan yaşadı! Emeklilikte 4500den 5400 prime kadar tazminat müjdesi
SGK girişi 1999, 2009, 2016 arası olan yaşadı! Emeklilikte 4500'den 5400 prime kadar tazminat müjdesi

EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL’lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı

Emeklilik Primi Artıyor: Üst Sınır 9 Katına Çıkacak

Yeni düzenlemeyle prime esas kazanç yani SGK'ya bildirilen en yüksek kazanç miktarı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak. Bu oran değişikliği 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL’lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı

Şu anda prime esas kazanç üst sınırı 195 bin TL civarında. Yeni sistemle birlikte bu tutar mevcut asgari ücrete göre 234 bin TL'ye kadar çıkacak. Asgari ücret artışıyla bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL’lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı

Bu değişiklik, çalışanlar için hem daha yüksek prim ödeme imkânı hem de daha yüksek emekli maaşı anlamına geliyor. Faruk Erdem'e göre bu düzenleme uzun vadede emeklilik gelirlerinde ciddi bir iyileşme sağlayacak.

EYT’yi kıl payı kaçıranlara 200.000 TL’lik dev avantaj! Torba Yasayla emeklilik hesabı değişti: 2.160 gün prim avantajı

Borçlanma Oranları Artıyor: Şimdi Başvuran Kazanacak

Bugün itibarıyla askerlik, doğum, staj veya yurt dışı borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar, brüt asgari ücretin %32'si oranında prim ödüyor. Torba yasayla birlikte bu oran, doğum borçlanması hariç %45'e çıkarılacak. Mevcut sistemde 1 aylık borçlanma bedeli 8.321 TL iken, yeni oranlarla bu tutar 11.702 TL'ye yükselecek. Asgari ücretin artmasıyla birlikte rakamlar daha da büyüyecek.