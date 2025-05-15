Kadraj Galeri Kadraj İkon EYT'yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK'lılar...

EYT'yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK'lılar...

Sigortalı çalışanların en büyük endişelerinden biri olan eksik prim günleri, toplu ödeme imkanıyla gideriliyor. Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamak isteyenler devletin sunduğu borçlanma ve ihya yöntemlerinden faydalanarak, eksik günlerini kolayca tamamlayabiliyor. Peki kimlere hangi imkanlar var? Erken emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:32
EYT’yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK’lılar...

Ülkemizde emeklilik hakkı elde etmek için prim gün sayısının tamamlanması kritik önem taşıyor. Ancak çeşitli nedenlerle prim günleri eksik kalan çalışanların imdadına, borçlanma ve ihya uygulamaları yetişiyor. Peki, kimler hangi süreleri borçlanabilir, ihya nedir ve nasıl yapılır? İşte eksik primlerin tamamlanmasına dair tüm merak edilenler.

EYT’yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK’lılar...

Doğum Borçlanması ile Kadınlara Avantaj

Kadın sigortalılar, doğum sonrası prim ödemeden geçen sürelerini borçlanarak prim gün sayılarını artırabiliyor. Kanun gereği, üç çocuğa kadar her biri için 2 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Bu da toplamda en fazla 2.160 gün prim kazanılması anlamına geliyor.

EYT’yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK’lılar...

Borçlanma hakkı, çocukların sigortalı olduktan sonra dünyaya gelmesi şartına bağlı olsa da, staj sonrası gerçekleşen doğumlarda da borçlanma hakkı bulunuyor. Üstelik staj süresi dikkate alınarak sigorta başlangıcı geriye çekilebiliyor.

EYT’yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK’lılar...

Kadına ve Erkeğe Eşit Fırsat: Evlat Edinme ve Askerlik Borçlanması

2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanmasına benzer şekilde borçlanma yapabiliyor. İlginç olan, evlat edinilen çocuğu doğuran kadının da bu haktan yararlanabilmesi. Erkek sigortalılar için ise askerlik borçlanması erken emekliliğin kapısını aralıyor.

EYT’yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK’lılar...

540 güne kadar prim kazanma imkanı tanıyan askerlik borçlanması, sigorta öncesi askerlik yapanların başlangıç tarihini geriye çekebiliyor.