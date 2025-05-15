EYT'yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK'lılar...
Sigortalı çalışanların en büyük endişelerinden biri olan eksik prim günleri, toplu ödeme imkanıyla gideriliyor. Emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamak isteyenler devletin sunduğu borçlanma ve ihya yöntemlerinden faydalanarak, eksik günlerini kolayca tamamlayabiliyor. Peki kimlere hangi imkanlar var? Erken emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:32