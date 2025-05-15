EYT’yi kıl payı kaçırana 2.760 prim jesti! Staj süresi de borçlanmaya ilave edilecek! 1999-2008 arası SGK’lılar...

Doğum Borçlanması ile Kadınlara Avantaj

Kadın sigortalılar, doğum sonrası prim ödemeden geçen sürelerini borçlanarak prim gün sayılarını artırabiliyor. Kanun gereği, üç çocuğa kadar her biri için 2 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Bu da toplamda en fazla 2.160 gün prim kazanılması anlamına geliyor.