Kadraj Galeri Kadraj İkon EYT'yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

EYT'yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

Emeklilik için gereken prim gün sayısının tamamlanmamış olması birçok sigortalının en büyük sorunu. Ancak bu sorunun çözümü için çeşitli borçlanma ve ihya fırsatları mevcut. Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik hizmetinden yararlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Bunun yanı sıra belirli eğitim ve staj süreleri de borçlanma kapsamında değerlendirilebiliyor. Peki eksik primler nasıl tamamlanır ve bu fırsatlar kimlere sunuluyor? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 08:31
EYT’yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

Emeklilik hayali kuran herkesin en önemli şartlarından biri prim gün sayısını tamamlamak. Bazı çalışanlar çeşitli sebeplerle prim günlerini tamamlayamayabiliyor. Bu kapsamda prim eksikliklerini gidermek için çeşitli borçlanma ve ihya seçenekleri mevcut. Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik borçlanmasından yararlanarak emeklilik için gerekli süreyi tamamlayabiliyor. İşte eksik primleri tamamlamak için başvurulabilecek fırsatlar...

EYT’yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

Kadınlara Doğum Borçlanması Fırsatı

Kadın sigortalılar, doğum yaptıktan sonra çalışmadıkları süreleri borçlanarak prim gün sayılarını artırabilir. Her bir çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir ve 3 çocuk için toplamda 2.160 güne kadar prim kazanılabilir.

EYT’yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, doğum borçlanması sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen çocuklar için geçerlidir. Ancak sigortalılık süresi başlamadan önce doğum yapmışsanız bu durumda da borçlanma hakkınız bulunuyor.

EYT’yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

Evlat Edinme Durumu
Kadın sigortalılar 2 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmeleri halinde de doğum borçlanmasından yararlanabilir. Ayrıca evlat edinilen çocuğu doğuran kadın da borçlanma hakkına sahiptir.

EYT’yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

Bu sayede hem doğum yapanlar hem de evlat edinen kadınlar emeklilik için primlerini artırma imkanına sahip.