EYT’yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...

Emeklilik hayali kuran herkesin en önemli şartlarından biri prim gün sayısını tamamlamak. Bazı çalışanlar çeşitli sebeplerle prim günlerini tamamlayamayabiliyor. Bu kapsamda prim eksikliklerini gidermek için çeşitli borçlanma ve ihya seçenekleri mevcut. Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik borçlanmasından yararlanarak emeklilik için gerekli süreyi tamamlayabiliyor. İşte eksik primleri tamamlamak için başvurulabilecek fırsatlar...