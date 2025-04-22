EYT'yi 1 farkla kaçırana 2.160 prim avantajı! Emeklilik için staj süresi de borçlanmaya dahil! 1999-2000 sigortalılar...
Emeklilik için gereken prim gün sayısının tamamlanmamış olması birçok sigortalının en büyük sorunu. Ancak bu sorunun çözümü için çeşitli borçlanma ve ihya fırsatları mevcut. Kadınlar doğum, erkekler ise askerlik hizmetinden yararlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Bunun yanı sıra belirli eğitim ve staj süreleri de borçlanma kapsamında değerlendirilebiliyor. Peki eksik primler nasıl tamamlanır ve bu fırsatlar kimlere sunuluyor? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 08:31