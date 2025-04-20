EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

Elektronik Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümleri ile Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri ya da Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.

Kimya Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Kimya ya da Kimya Teknolojisi bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.

İş Makinaları Operatörü: Lise ve dengi okul mezunu olmak ve İş Makinası Operatör Belgesine sahip olmak gerekmektedir.