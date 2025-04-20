EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

İhtiyaç Duyulan Branşlar ve Nitelikler
EÜAŞ'ın alacağı personeller için belirlenen ihtiyaç branşları ve gerekli nitelikler şöyle sıralanıyor:
Makine Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Makine, Makine Teknolojisi, CNC, Torna-Tesviye, Makine Bakım Onarımcısı, Bilgisayar Destekli Makine, Motor, Motorlu Araç Teknolojisi, Metal İşleri, Sıhhi Teesisat, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilir.
Elektrik Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.