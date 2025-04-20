Kadraj Galeri Kadraj İkon EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), kamu kurumlarında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Kurum farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 601 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alım süreci noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 13:09 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 13:10
EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), 601 kişilik personel alımı için başvuruları 21-25 Nisan tarihleri arasında kabul edecek. Adayların başvuru yapabilmesi için bazı şartlar bulunuyor. Başvurular sonrasında, kura çekimiyle 2 bin 404 aday İstanbul, Ankara ve Adana'da yapılacak sözlü mülakatlara katılacak. İşte EÜAŞ işçi alımı başvuru detayları ve sürecin takvimi.

EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

Başvuru Şartları ve Tarihleri

EÜAŞ personel alımı başvuruları, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18-35 yaş aralığında olmaları gerekiyor. Bu tarih aralığında İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular sonrasında, belirtilen niteliklere sahip adaylar arasından kura çekimi yapılacak.

EÜAŞ BAŞVURU EKRANI

EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

Kura Çekimi ve Mülakat Süreci

Başvuruların tamamlanmasının ardından, kura çekimi işlemi 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda belirlenen 2 bin 404 aday, İstanbul, Ankara ve Adana illerinde sözlü mülakatlara katılacak. Kura başvuru yapan adaylar arasından, ilan edilen pozisyonlar için 4 katı kadar kişi seçilecektir.

EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

İhtiyaç Duyulan Branşlar ve Nitelikler
EÜAŞ'ın alacağı personeller için belirlenen ihtiyaç branşları ve gerekli nitelikler şöyle sıralanıyor:

Makine Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Makine, Makine Teknolojisi, CNC, Torna-Tesviye, Makine Bakım Onarımcısı, Bilgisayar Destekli Makine, Motor, Motorlu Araç Teknolojisi, Metal İşleri, Sıhhi Teesisat, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun adaylar başvuru yapabilir.

Elektrik Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.

EÜAŞ personel alımı başvuru ekranı 2025: Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ personel alımı şartları neler? Kura tarihi...

Elektronik Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümleri ile Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri ya da Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.

Kimya Teknisyeni: Lise ve dengi okullardan; Kimya ya da Kimya Teknolojisi bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.

İş Makinaları Operatörü: Lise ve dengi okul mezunu olmak ve İş Makinası Operatör Belgesine sahip olmak gerekmektedir.