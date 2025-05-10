ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI 2025: Anlamlı, en güzel, duyarlı ve toplumsal mesaj veren Engelliler Haftası sözleri

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Engelliler Haftası 2025 mesajları ve sözleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Engelliler Haftası, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla oldukça önemlidir. Engelliler Haftası'nda anlamlı ve duyarlı mesajlar paylaşmak isteyenler, sosyal medyada en etkileyici sözleri araştırıyor. İşte farkındalık içeren en güzel Engelliler Haftası sözleri…