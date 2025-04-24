Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler?
23 Nisan'da öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kentte panik havası hakim oldu. Endişelerini gidermek isteyen vatandaşlar alınan teknik önlemlerin yanı sıra "Kaygı için okunacak dualar neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler? Deprem anında hangi dualar okunur? İşte bilinmesi gerekenler.
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:50