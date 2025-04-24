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Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler?

23 Nisan'da öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kentte panik havası hakim oldu. Endişelerini gidermek isteyen vatandaşlar alınan teknik önlemlerin yanı sıra "Kaygı için okunacak dualar neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler? Deprem anında hangi dualar okunur? İşte bilinmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:50
Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler?

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan depremin şiddeti kent genelinde ve çevre illerde hissedildi. Bu tür afetler sonrasında yaşanan psikolojik sarsıntılarla başa çıkmak isteyen birçok kişi, maneviyata yöneliyor. "Endişe ve kaygı anında okunacak dua nedir?" sorusu ise internette en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) tavsiye ettiği dualar, kalp huzuru arayanlar için adeta birer şifa kaynağı oluyor. İşte korku, endişe ve stres anlarında okunabilecek etkili dualar ve anlamları…

Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler?

Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir?

İnşirah Suresi

Bismillâhirrahmanirrahim.

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada'nâ 'anke vizrek. Elleziy enkada zahrek. Ve refa'nâ leke zikrek. Feinne me'al'usri yüsrâ. İnne me'al'usri yüsrâ. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler?

Felak Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, laranlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler?

Nas Suresi

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

Gul e'ûzu bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına; insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)

Endişe ve kaygı için okunacak dua nedir? Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar neler?

Ayetel Kürsi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O'na gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.