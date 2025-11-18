Kadraj Galeri Kadraj İkon En az ilkokul mezunu! İŞKUR'dan şehir hastanelerine KPSS şartsız alım

Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen on binlerce kişiye müjde! Türkiye genelindeki sağlık ordusuna taze kan arayışı hız kesmeden devam ediyor. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) üzerinden yayımlanan son dakika ilanları ile, toplamda 16 farklı ilde bulunan şehir hastaneleri için büyük bir personel alım süreci resmen başladı. Peki hangi illerdeki şehir hastaneleri alım yapıyor, aranan temel şartlar neler ve başvurular nasıl yapılacak? İşte o merak edilen kadrolar, şartlar ve başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:26
Şehir Hastaneleri, sadece sundukları sağlık hizmetiyle değil, yarattıkları istihdam olanaklarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 2025 yılının son çeyreğinde iş arayanlar için müjdeli haber İŞKUR üzerinden geldi. Hastanelerin bünyesinde hizmet veren yüklenici firmalar aracılığıyla yapılacak alımlarda 16 şehirde yüzlerce personel istihdam edilecek.

Hangi İllerde Alım Var? İşte Liste

Yayımlanan ilanlara bakıldığında alımların sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmadığı, Anadolu'nun birçok kentindeki şehir hastanelerini kapsadığı görülüyor. Kayseri ve Ankara'daki yoğunluk dikkat çekici.

İşte personel alımı yapılacak o 16 il:

Büyükşehirler: Ankara, İzmir (Bayraklı), Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir.

Diğer İller: Kayseri, Kütahya, Yozgat, Elazığ.

Kadro Kadro Alım Detayları: Kimler Başvurabilir?

Şehir Hastaneleri, 7/24 yaşayan dev kompleksler olduğu için personel ihtiyacı da çok çeşitli meslek gruıplarına yayılmış durumda. İlanları sizin için kategorize ettik:

1. Hizmetin Bel Kemiği: Temizlik ve Destek Personeli

Hastanelerin hijyen standartlarını korumak için en büyük kontenjan bu alana ayrılmış durumda.

Temizlik Görevlisi (Hastane): 50'den fazla açık pozisyon ile aslan payını alıyor.

Beden İşçisi: Lojistikten temizliğe kadar joker eleman olarak 40+ kişi aranıyor.

Depo ve Ambar Görevlisi: Malzeme tedarik zincirinin aksamaması için kritik rol oynuyorlar.

Mutfak ve Servis Hizmetleri

Hasta ve personel yemeklerinin hazırlanıp sunulması için mutfak kadroları güçlendiriliyor.

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

Bulaşıkçı (Steward)

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)

Garson (Servis Elemanı)