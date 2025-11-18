En az ilkokul mezunu! İŞKUR’dan şehir hastanelerine KPSS şartsız alım

Kadro Kadro Alım Detayları: Kimler Başvurabilir?

Şehir Hastaneleri, 7/24 yaşayan dev kompleksler olduğu için personel ihtiyacı da çok çeşitli meslek gruıplarına yayılmış durumda. İlanları sizin için kategorize ettik:

1. Hizmetin Bel Kemiği: Temizlik ve Destek Personeli

Hastanelerin hijyen standartlarını korumak için en büyük kontenjan bu alana ayrılmış durumda.

Temizlik Görevlisi (Hastane): 50'den fazla açık pozisyon ile aslan payını alıyor.

Beden İşçisi: Lojistikten temizliğe kadar joker eleman olarak 40+ kişi aranıyor.

Depo ve Ambar Görevlisi: Malzeme tedarik zincirinin aksamaması için kritik rol oynuyorlar.